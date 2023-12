Tử vi 12 con giáp cho hay, tuổi Dần là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Con giáp này luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Dần tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được mọi người yêu mến.

Tử vi cho biết, vào đúng 16h chiều mai, người tuổi Thân được cho là sẽ có Bồ Tát phù hộ nên chắc chắn sẽ hanh thông, tai qua nạn khỏi, thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn bất ngờ. Đây là thời điểm để những chú Khỉ khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể.

Cuộc sống tuổi Thân có nhiều biến động, từ đầu năm công việc có nhiều chuyển biến nhưng đến giữa năm mới có dấu hiệu tích cực. Đặc biệt, tuổi Thân sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có khởi sắc.

Đây là thời điểm để những chú Khỉ khẳng định bản thân, chuyển mình mạnh mẽ, thu về lộc lá nhiều vô kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh có trí tuệ xúc cảm cao và khéo léo, giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi Tuất đi đâu cũng có nhiều bạn bè, quý nhân vượng. Giai đoạn này, vận trình của họ sẽ thuận lợi hanh thông hơn, có quý nhân giúp đỡ, tài lộc đầy nhà.

Vào thời gian này, tuổi Tuất sẽ đón nhận tới tấp những tin vui trong vấn đề tài lộc, tiền tài càng thêm vượng phát. Chính nhờ kiên nhẫn và nhiệt huyết, những người này dễ dàng chinh phục được những khó khăn, thách thức ập đến, mở ra nhiều cơ hội thu tiền hốt bạc.

Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để, tài sản kiếm được trong giai đoạn này đủ sống an nhàn đến cuối đời. Nhìn chung, hậu vận tuổi Tuất khá an nhàn và sung túc khiến ai cũng ghen tị.

Chẳng may vướng vào nợ nần thì đến giai đoạn này, mọi thứ sẽ được thanh lý triệt để, không những thế họ còn có của ăn của để - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.