Chú ý đầu tháng 4/2023: Gạt hết tai bay vạ gió, 3 con giáp trả sạch nợ nần, tin vui triền miên, tiền vào như bão lũ, thành công bứt phá

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ do bị ảnh hưởng bởi Sát Tinh nên thời gian trước liên tiếp gặp phải phiền phức, thị phi khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sang đầu tháng 4/2023 do được Thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải, gặp hung hóa cát, gặp xui hóa may.

Con giáp này có thể tận dụng các cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với bạn bè để cầu tài hoặc khởi nghiệp, chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ thăng tiến đi lên như “diều gặp gió”.