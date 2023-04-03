Chú ý đầu tháng 4/2023: Gạt hết tai bay vạ gió, 3 con giáp trả sạch nợ nần, tin vui triền miên, tiền vào như bão lũ, thành công bứt phá

Tâm linh - Tử vi 03/04/2023 13:13

Ngay đầu tháng 4/2023, 3 con giáp sau sẽ phát tài, tiền trong tay tăng nhanh chóng khiến ai nấy cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ do bị ảnh hưởng bởi Sát Tinh nên thời gian trước liên tiếp gặp phải phiền phức, thị phi khiến cuộc sống bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, sang đầu tháng 4/2023 do được Thần phật phù hộ, cát tinh soi chiếu nên mọi điều đen đủi đều được hóa giải, gặp hung hóa cát, gặp xui hóa may. 

Con giáp này có thể tận dụng các cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh với bạn bè để cầu tài hoặc khởi nghiệp, chắc chắn mọi việc sẽ thành công tốt đẹp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ thăng tiến đi lên như “diều gặp gió”.

Chú ý đầu tháng 4/2023: Gạt hết tai bay vạ gió, 3 con giáp trả sạch nợ nần, tin vui triền miên, tiền vào như bão lũ, thành công bứt phá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thời gian trước đây do bị hung tinh nhập mệnh nên cuộc sống không thuận lợi, vận thế nhiều trở ngại, áp lực gia tăng không ngừng đặc biệt là về tài chính. Đầu tháng 4/2023 do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Tài Đức” soi chiếu nên mọi việc của tuổi Ngọ đảo chiều.

Dưới sự phù hộ của Thần Tài, chính tài và hoạnh tài của con giáp này đều hanh thông. Người Tuổi Ngọ làm bất cứ việc gì cũng kiếm được lợi nhuận không nhỏ, làm dày thêm các khoản tích lũy của bản thân. Mọi việc thuận buồm xuôi gió, công việc làm đâu thắng đó, hoàn thành xuất sắc nên được cấp trên trọng dụng, đánh giá cao. 

Chú ý đầu tháng 4/2023: Gạt hết tai bay vạ gió, 3 con giáp trả sạch nợ nần, tin vui triền miên, tiền vào như bão lũ, thành công bứt phá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người Tuổi Hợi tuy hiền lành, chân thật nhưng lại rất có chủ kiến riêng của bản thân. Trời sinh con giáp tuổi Hợi đã có tài vận hơn người nên sang đầu tháng 4/2023, Hợi lại được cát tinh phù hộ nên sẽ đại cát đại lợi, ngũ hỷ lâm môn.

Người tuổi Hợi nên tận dụng thời điểm may mắn “Thần Tài phù hộ” này để thu về những khoản lợi nhuận kếch xù từ việc đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, sự nghiệp cũng khởi sắc mạnh mẽ, con giáp này chắc chắn sẽ được đề bạt lên vị trí công việc cao hơn với quyền lực và thu nhập lớn hơn nhiều lần.

Chú ý đầu tháng 4/2023: Gạt hết tai bay vạ gió, 3 con giáp trả sạch nợ nần, tin vui triền miên, tiền vào như bão lũ, thành công bứt phá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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