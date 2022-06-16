Chí lớn khó thành, Thần Tài “trách phạt”, 3 con giáp gặp tai kiếp liên miên, tiểu nhân tìm đến phá hoại từ giờ đến hết tháng 6/2022

Sách tử vi cho biết có những chùm sao xấu sẽ chiếu thẳng vào 3 con giáp này từ giờ đến cuối tháng 6. Họ sẽ bị thần Tài “bỏ rơi”, liên tiếp dính hoạ thị phi.

Tuổi Dậu Thời gian qua, tuổi Dậu gặp hạn nên tài chính lẫn sự nghiệp bị ảnh hưởng không nhỏ. Những khó khăn trong công việc khiến tinh thần của bản mệnh bị ảnh hưởng, thậm chí có thể rơi vào tình trạng stress nếu không biết cân bằng. Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng 6, vận xui vẫn còn, con giáp này cần cẩn trọng trong lời nói, tránh họa từ miệng mà ra. Đôi khi lời nói của bản mệnh không có ý gì song trong hoàn cảnh đó lại khiến người nghe hiểu nhầm, cộng thêm tiểu nhân phá quấy gây hại cho bản thân. Trong sự nghiệp, tuổi Dậu sẽ gặp phải sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ. Vấn đề là họ còn có thể sử dụng việc cạnh tranh không lành mạnh, khiến tuổi Dậu có thể xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên. Nhìn chung, con giáp này không nên tham gia chuyện bao đồng, tốt nhất không phải việc của mình thì không nên xen vào.

Theo tử vi, từ giờ đến hết tháng 6, vận xui vẫn còn, con giáp tuổi Dậu cần cẩn trọng trong lời nói, tránh họa từ miệng mà ra - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Người tuổi Tý trong thời gian từ giờ đến cuối tháng 6 sẽ rơi vào cục diện trị thái tuế. Thái tuế được ví nư một vị vương quân, chủ quản hung, cát, phúc, họa. Điều này cũng giống như việc xuất hiện đối thủ tranh giành ngai vàng và vương quyền bị đe dọa. Người tuổi Tý sẽ phải chịu những tác động và ảnh hưởng từ cục diện này mang lại. Bạn cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cha mẹ và người lớn tuổi trong nhà. Bạn cũng nên hạn chế tham gia quá nhiều buổi tiệc tùng, bia rượu,... sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn.

Người tuổi Tý trong thời gian từ giờ đến cuối tháng 6 sẽ rơi vào cục diện trị thái tuế - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ địa chi Ngọ Hỏa. Từ giờ đến cuối tháng 6/2022, thái tuế Tý Thủy tương xung với địa chi tuổi Ngọ Hỏa, Thủy Hỏa bất dung. Trong công việc, những ý tưởng và cống hiến của Ngọ không được lãnh đạo tin tưởng và đánh giá cao. Vận thế suy giảm bạn dễ vướng phải thị phi, rắc rối liên miên. Bạn cũng nên học cách bình tĩnh đối diện, tìm ra những cách giải quyết hợp lý nhất. Việc cẩn thận xem xét tuy sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng đôi khi lại mang lại hiệu quả tốt. Bạn nên học cách nhận lỗi, khiêm tốn, kiên nhẫn trong mọi vấn đề. Đôi khi lùi một bước để tiến hia bước, chấp nhận thất bại để có khởi đầu mới mẻ suôn sẻ hơn. Người tuổi Ngọ địa chi Ngọ Hỏa. Từ giờ đến cuối tháng 6/2022, thái tuế Tý Thủy tương xung với địa chi tuổi Ngọ Hỏa, Thủy Hỏa bất dung - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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