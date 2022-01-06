Chỉ đích danh 3 con giáp VÀNG BẠC RỦNG RỈNH, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 12 âm lịch

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng.

Sách tử vi có nói, trong tháng 12 âm lịch, chỉ cần bước chân vào những ngày đầu tiên, Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nếu biết tận dụng cơ hội và vận may của mình, Ngọ sẽ trở nên giàu có hơn người. Trong tháng 12 âm lịch, bạn may mắn cứ đổ về liên tục. Nhất là trong công việc, bạn dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với những điều mình làm. Khi bắt tay vào việc gì đó, bạn luôn cân nhắc kỹ càng ít khi mắc sai lầm.

Người làm công ăn lương, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương hoặc thay đổi công việc tốt hơn. Còn người tự kinh doanh sẽ giàu có trong nháy mắt. Chỉ cần ngủ một đêm mở mắt ra, tiền bạc lộc lá đã đổ về ngập nhà.

Bạn tha hồ vẫy vùng trong hạnh phúc, ăn sung mặc sướng không lo túng thiếu. Thời điểm này, dù làm được nhiều tiền nhưng bạn nên biết chi tiêu hợp lý. Đừng tiêu xài quá phung phí ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mão

Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão bước vào cục diện “Tam Hợp quý nhân” nên có quý nhân trợ giúp nhiều trong công việc. Người tuổi Mão kinh doanh, buôn bán nên biết nắm bắt những cơ hội giao thương tốt, đồng thời tận dụng các mối quan hệ tốt đẹp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, như vậy chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Ảnh minh hoạ: Internet

Đối với những người làm công ăn lương, do có quý nhân giúp đỡ nên công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Con giáp này sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với nguồn thu nhập lớn hơn hiện tại rất nhiều lần. Khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy, Mão sẽ được hái trái ngọt đời mình. Tiền ùa vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!