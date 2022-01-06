Chỉ đích danh 3 con giáp VÀNG BẠC RỦNG RỈNH, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 12 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 06/01/2022 07:00

Được thần may mắn chiếu cố nên 3 con giáp này có cuộc sống sung túc giàu sang, nhà cửa trải đầy tiền trong tháng 12 âm lịch.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng con giáp này chẳng hề phụ thuộc vào mẹ cha, càng không ỷ lại vào những gì mình đang có. Thế nên, càng về hậu vận Thìn càng thêm phúc thêm phần, làm ăn thịnh vượng.

Sách tử vi có nói, trong tháng 12 âm lịch, chỉ cần bước chân vào những ngày đầu tiên, Thìn sẽ có cơ may đổi đời ngoạn mục. Chẳng những ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con giáp giàu sang này còn thăng tiến trên đường công danh, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chỉ đích danh 3 con giáp VÀNG BẠC RỦNG RỈNH, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu biết tận dụng cơ hội và vận may của mình, Ngọ sẽ trở nên giàu có hơn người. Trong tháng 12 âm lịch, bạn may mắn cứ đổ về liên tục. Nhất là trong công việc, bạn dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm với những điều mình làm. Khi bắt tay vào việc gì đó, bạn luôn cân nhắc kỹ càng ít khi mắc sai lầm.

Người làm công ăn lương, có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương hoặc thay đổi công việc tốt hơn. Còn người tự kinh doanh sẽ giàu có trong nháy mắt. Chỉ cần ngủ một đêm mở mắt ra, tiền bạc lộc lá đã đổ về ngập nhà.

Bạn tha hồ vẫy vùng trong hạnh phúc, ăn sung mặc sướng không lo túng thiếu. Thời điểm này, dù làm được nhiều tiền nhưng bạn nên biết chi tiêu hợp lý. Đừng tiêu xài quá phung phí ảnh hưởng đến tinh thần của bạn.

Chỉ đích danh 3 con giáp VÀNG BẠC RỦNG RỈNH, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mão

Trong tháng 12 âm lịch, người tuổi Mão bước vào cục diện “Tam Hợp quý nhân” nên có quý nhân trợ giúp nhiều trong công việc. Người tuổi Mão kinh doanh, buôn bán nên biết nắm bắt những cơ hội giao thương tốt, đồng thời tận dụng các mối quan hệ tốt đẹp để tìm kiếm các cơ hội đầu tư, như vậy chắc chắn sẽ thu được những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Chỉ đích danh 3 con giáp VÀNG BẠC RỦNG RỈNH, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 12 âm lịch - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Đối với những người làm công ăn lương, do có quý nhân giúp đỡ nên công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Con giáp này sẽ được đề bạt lên vị trí cao hơn với nguồn thu nhập lớn hơn hiện tại rất nhiều lần. Khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy, Mão sẽ được hái trái ngọt đời mình. Tiền ùa vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

10 ngày tới: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy

10 ngày tới: 3 con giáp được Thần Tài yêu mến nên phát tài liên tiếp, lộc rót vào tận nhà, tình - tiền - công danh đủ đầy

Tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày tới có những con giáp này gặp nhiều may mắn đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có tài lộc 3 con giáp có vận may

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 28 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 58 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 28 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm