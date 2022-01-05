Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022: 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', thoải mái tiêu xài dịp Tết

Tâm linh - Tử vi 05/01/2022 07:00

Sách tử vi có dự báo: Đây sẽ là những con giáp phát tài - vượng vận nhất từ giờ đến tết Nhâm Dần 2022 này.

Tuổi Tuất

Trời sinh người tuổi Tuất sống chân thật, tình cảm, thích độc lập chứ chẳng muốn dựa vào ai. Bản mệnh muốn làm nên mọi thứ bằng chính tay mình, muốn thể hiện năng lực của bản thân. Bắt đầu từ thời gian này đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Tuất sẽ được Thần Tài ưu ái mà trao cho nhiều cơ hội để phát tài phát lộc.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022: 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', thoải mái tiêu xài dịp Tết - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet 

Cơ hội có được đấy cũng nhờ tuổi Tuất biết nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, quan sát tình hình thị trường thì mới dám mạnh tay quyết định việc nhìn có vẻ mạo hiểm đó. Chớp được thời cơ hiếm có lại có năng lực vượt trội nên những chú Chó sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ. Chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng cao hơn hẳn so với thời điểm trước. Sức mua tăng lên nhờ con giáp này biết nghiên cứu bắt đúng xu thế của thị trường.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình cởi mở, phản ứng nhanh nhẹn, thẳng thắn khẳng khái, nên được nhiều yêu mến. Tử vi dự báo, từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022 tới, cung mệnh của người tuổi Mão xuất hiện cát tinh chấn tọa nên vận thế rất tốt, tài vận phát triển nhanh chóng.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022: 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', thoải mái tiêu xài dịp Tết - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thì việc trở nên giàu có là điều dễ như “trở bàn tay” với con giáp tuổi Mão này. Chẳng những vậy, hoạnh tài cũng không ít, tài lộc tới tấp bay về. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số may mắn cực điểm luôn đó. Người tuổi Mão nhận được rất nhiều phúc báo, nên sự nghiệp, tình cảm hay tiền bạc cũng đều dồi dào.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi ôn hòa, lương thiện, có tấm lòng từ bi có thể được coi là một trong những con giáp “văn võ song toàn”. Đó là chưa kể đến việc có nhân duyên tốt nên nhiều khi những người tuổi Mùi còn được người khác tận tình giúp đỡ cho vượt qua cửa ải khó khăn.

Từ giờ đến Tết Nguyên Đán 2022: 3 con giáp được Thần Tài 'độ' hết mình nên liên tục 'trúng quả', thoải mái tiêu xài dịp Tết - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

Nhờ sự cố gắng nỗ lực và trái tim lương thiện mà tuổi Mùi đã tạo nên kỳ tích cho chính mình, tự thúc đẩy bản thân phát triển.Từ giờ đến Tết Nguyên Đán dự báo, công việc của Mùi tiến triển tốt, việc làm ăn kinh doanh cũng càng ngày càng mở rộng, đời sống vật chất của con giáp này được tăng cao rõ rệt. Hoạnh tài của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ do được sao “Đức Hỉ Quý Nhân” phù hộ. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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