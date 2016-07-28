Chỉ cần nhìn vào độ dày của môi, biết ngay tình duyên ra sao

Theo nhân tướng học, chỉ cần nhìn hình dáng đôi môi, ta có thể biết được tình duyên hôn nhân của chủ nhân. Hãy cùng xem nhé!

Môi trên và môi dưới dày như nhau

Chủ nhân là người rất hy vọng và nhạy cảm trong tình duyên. Họ thích sự lãng mạn và luôn xem trọng con đường tình duyên. Họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân một cách rất vững vàng, bình thản, luôn cố gắng cân bằng gia đình và lo lắng chăm sóc cho đối phương.

Môi trên và dưới đều mỏng

Họ thích những điều lãng mạn, ngọt ngào. Họ luôn rất sợ bị tổn thương, vì vậy mà luôn trong trạng thái phòng vệ.

Họ còn rất nhẫn nhịn. Chính đức tính này giúp cuộc sống hôn nhân về sau hạnh phúc hơn.

Môi trên dày, môi dưới mỏng

Đôi môi này thể hiện chủ nhân luôn rất tiêu cực về chuyện tình cảm. Họ hay trăn trở và thử thách chính tình cảm của mình. Họ nhiều khi không nghiêm túc trong mối quan hệ và khó thỏa mãn với hiện tại của bản thân.

Môi trên mỏng, môi dưới dày

Họ có vẻ thụ động trong các mối quan hệ tình cảm vì bạn không có nhiều niềm tin vào tình yêu. Chính vì vậy mà họ luôn hờ hững với chuyện tình cảm, có xu hướng nghi ngờ.

Họ nên thử một lần, hơn là cứ trốn tránh chuyện tình yêu.

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