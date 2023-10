Chào tháng 11: 3 con giáp thăng hoa sự nghiệp, đón lộc bất ngờ, mua nhà sắm xe trong 'một nốt nhạc'

Tuổi Dậu

Theo tử vi, trong tháng 11, con giáp may mắn sẽ gặp được sự nghiệp hanh thông nhuận, tiền của dồi dào. Tuổi Dậu do tính tình lanh lợi nên đi đâu cũng có người yêu mến, tìm cách giúp đỡ. Đặc biệt trong thời gian sắp tới con đường thành công của bạn sẽ được ơn trên soi sáng, mọi việc đều như được sắp đặt để con giáp may mắn này đến và chinh phục một cách dễ dàng. Ngoài ra, thời gian này tuổi Dậu còn có cơ hội gặp lại cố nhân và cùng người này chạm đến đỉnh vinh quang trong sự nghiệp. Nhìn chung, trong thời gian tới, con giáp may mắn này thu chi thoải mái, cuộc sống giàu sang. Theo dự đoán, nhiều khả năng trong tương lai, người tuổi Dậu sẽ có bước chuyển mình trong công việc, bắt đầu gặp được những may mắn bất ngờ.