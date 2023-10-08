CẤP BÁO: Đúng hôm nay (24/8 âm lịch), 3 con giáp ngồi im may mắn cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 05:13

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được trời sinh có số mệnh phú quý, bất kể cuộc sống bây giờ sướng khổ thế nào nhưng đúng hôm nay (24/8 âm lịch) thì mọi thứ sẽ thay đổi.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi bẩm sinh đã mang số mệnh “hút Tài” nên dễ thành công hơn những người. Tử vi có nói, đúng hôm nay (24/8 âm lịch) là thời điểm người tuổi Hợi làm ăn phát tài phát lộc. Bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi.

Người tuổi Hợi sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Tuy nhiên, trong thời gian này, tuổi Hợi cần quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Bạn có thể sẽ bị ốm vặt hoặc mắc bệnh khớp.

CẤP BÁO: Đúng hôm nay (24/8 âm lịch), 3 con giáp ngồi im may mắn cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được biết đến là người hào phóng, tốt bụng, luôn đối xử với người khác bằng cái tình, cái tâm của mình. Đúng hôm nay (24/8 âm lịch) là thời điểm tài vận của bạn thăng hoa. Bạn sẽ gặp được quý nhân, bạn làm tin cậy và nhận được khá nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư hái ra tài lộc.

Người tuổi Thìn sẽ khiến mọi người xung quanh không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ về khả năng kiếm tiền và quản lý tài sản của mình. Tuy nhiên, bạn cũng nên chú ý tránh uống rượu bia quá nhiều, gây ảnh hưởng xấu đến chức năng gan, thận.

CẤP BÁO: Đúng hôm nay (24/8 âm lịch), 3 con giáp ngồi im may mắn cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng hôm nay (24/8 âm lịch) là khoảng thời gian giúp người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới. Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, thời gian này, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng. Thời gian làm việc với máy tính nhiều cũng khiến mắt và đốt sống cổ của bạn bị căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

CẤP BÁO: Đúng hôm nay (24/8 âm lịch), 3 con giáp ngồi im may mắn cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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