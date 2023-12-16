Cận kề mùng 5/11 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 14:15

Cận kề ngày 5/11 âm lịch là thời điểm hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp sau đây... Bạn tuổi gì nhỉ ?

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những là 1 nguồn thu đâu mà còn là nhiều nguồn thu cơ nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Cận kề ngày 5/11 âm lịch, bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền. Tuổi Sửu trong thời gian này có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả năm qua cơ đấy! Vì vậy, hãy biết nắm bắt cơ hội vàng để đón năm mới sung túc, ấm no nhé.

Cận kề mùng 5/11 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những chú Hổ khá khéo léo trong chuyện làm ăn buôn bán nên khoảng thời gian tới bạn dễ bội thu tiền bạc lắm đó. Những người cầm tinh con giáp này có thể dành thêm thời gian để đầu tư vào việc làm ăn kinh doanh của mình.

Tử vi dự đoán, cận kề ngày 5/11 âm lịch là thời điểm chuyện buôn bán của tuổi Dần đạt đến cực điểm, bạn sẽ bán hàng “mát tay” lắm đó. Cứ nghĩ rằng chỉ buôn bán túc tắc làm thú vui thôi nhưng không ngờ có duyên bán hàng khiến bạn luôn lâm vào tình trạng “cháy hàng”.

Cận kề mùng 5/11 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cận kề ngày 5/11 âm lịch, tuổi Dậu tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Bản mệnh sẽ có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi, tài khoản lên cấp số nhân chỉ trong chớp mắt. 

Không chỉ vậy, con giáp này chẳng những làm tốt công việc chính của mình mà còn rất khéo léo sắp xếp thời gian để co kéo thêm công việc phụ nữa cơ. Ban đầu bạn cũng chỉ nghĩ làm thêm cho vui, cho khỏi bị “lụt nghề” thôi nhưng không ngờ càng làm càng ham, bởi càng làm thì tài lộc lại về càng nhiều.

Cận kề mùng 5/11 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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