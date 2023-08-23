Cận kề mùng 10/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 05:43

Theo tử vi, cận kề mùng 10/7 âm lịch sẽ là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này công việc hanh thông, tài lộc rủng rỉnh đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Tuất

Theo tử vi, cận kề mùng 10/7 âm lịch là khoảng thời gian rất hứa hẹn đối với những người tuổi Tuất. Cụ thể, họ sẽ đứng trước những lựa chọn và phải đưa ra quyết định quan trọng. Đó là quá trình đòi hỏi sự nghiên cứu nghiêm túc và nỗ lực hết mình song người tuổi này sẽ đưa ra được lựa chọn tốt nhất cho mình. 

Dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào, người tuổi Tuất cũng sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp. Họ vốn là những người làm việc gì cũng sẽ hết lòng, đặt tâm huyết vào đó. Sẽ không tránh khỏi những trở ngại trên đường song con giáp này sẽ nhanh chóng giải quyết nhanh chóng, vượt qua và tạo nên bứt phá. Nhìn chung, tương lai rủng rỉnh tiền bạc, sự nghiệp hanh thông đang đón chờ người tuổi Tuất. 

Cận kề mùng 10/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi thực sự có triển vọng phát triển rất lớn khi bước sang thời gian cận kề mùng 10/7 âm lịch. Khi đứng trước khó khăn trở ngại, nếu ai đó nản lòng muốn dừng bước thì người tuổi Hợi lại dám đối diện với tâm thế rất chủ động và lạc quan, bình tĩnh. Thái độ tích cực này chính là vũ khí sắc bén để người tuổi này vượt qua khó khăn, đạt được thành công. 

Những kinh nghiệm quý báu đã tích luỹ được và sự giúp đỡ của quý nhân, những chú Heo sẽ gặt hái được thành công. Họ không những đạt được mục tiêu của mình mà còn có thể tạo ra đột phá nếu biết thể hiện sức mạnh của bản thân trong thời cơ thích hợp. Cơ hội phát triển với người tuổi Hợi là rất lớn, chỉ cần có tâm thế chủ động, dám nghĩ dám làm, gặp phải tình huống nào con giáp này cũng có thể xử lý tốt và đạt được thành công. 

Cận kề mùng 10/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cận kề mùng 10/7 âm lịch, với sự khôn ngoan, khéo léo và năng lực vốn có, người tuổi Tỵ sẽ nhanh chóng giải quyết mọi thứ đang còn dang dở một cách êm xuôi, điều chỉnh kế hoạch mới phù hợp với thực tế. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân được có những suy nghĩ tiêu cực.

Nhìn chung, từ thời điểm này là lúc những người tuổi Tỵ ngày càng trưởng thành hơn. Họ dũng cảm hơn để đối mặt với thử thách, gặp được thời cơ cũng như quý nhân và sẽ phát triển sự nghiệp, tài lộc của mình một cách nhanh chóng. 

Cận kề mùng 10/7 âm lịch, lộc trời như thác đổ, 3 con giáp hứng trọn vẹn vận may, đào trúng kho vàng, tiền nhét đầy kho, đổi số đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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