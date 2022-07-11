Bước qua Rằm tháng 6 âm lịch này: Các vị thần may mắn mỉm cười, độ trì cho 3 con giáp bước qua cơn hoạn nạn, liên tục gặt hái nhiều tài lộc, sự nghiệp phát đạt, thăng tiến nhanh chóng

Theo tử vi, chỉ cần bước qua Rằm tháng 6 âm lịch này, vận trình của người tuổi Mùi sẽ lên cao phơi phới. Người tuổi Mùi được Thần Tài che chở nên đường tài lộc khá vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Cũng vì nhờ được Thần Tài che chở nên đường tài lộc vượng phát. Rất có khả năng con giáp này sẽ nhận được những khoản tiền bên ngoài thu nhập chính, đặc biệt là những ai làm nghề tay trái thì nguồn thu từ đó lại càng cao.

Tuổi Mùi sẽ có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, hóa hung thành cát, chuyện rủi hóa lành, cuối năm nay, có thể tài vận ngày một tăng chưa đủ mà cuộc sống tinh thần cũng thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, bước qua Rằm tháng 6 âm lịch này, những người tuổi Dậu được sao Thiên Đức chiếu rọi nên được quý nhân hỗ trợ. Đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa khi bản mệnh dễ dàng phát huy năng lực của bản thân và được cấp trên chú ý.

Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan. Nếu như thời gian trước, tuổi Dậu khá chật vật khi phải cân đo đong đếm thì hiện tại dư dả, có thể nghĩ cho các kế hoạch tương lai. Bạn có các nguồn thu nhập khá giả, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực.

Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi khi được khách hàng và đối tác tin tưởng nên tiền đổ về túi nhanh chóng. Dù phải làm việc hết năng suất nhưng cũng nhờ vậy mà bạn kiếm được một khoản kha khá cho bản thân. Bạn có thể suy tính đến việc tung những mặt hàng mới ra ngoài thị trường, tranh thủ lợi thế dẫn đầu.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân thường có tính cách hướng ngoại và tạo được nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Họ sinh ra vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công.

Thời vận của tuổi Mão bắt đầu lên hương sau khi bước qua Rằm tháng 6 âm lịch, cuộc đời họ như sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của họ kéo dài liên tiếp cho đến cuối năm.

Nếu con giáp này có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước khi hết thúc năm nay, nhiều khả năng tài sản của gia đình sẽ vượt chỉ tiêu. Trong thời gian tới, người tuổi Thân có cơ hội đổi đời trở thành đại gia số má khiến ai cũng thán phục ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm