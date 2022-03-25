Bước qua ngày 26/3, Vinh Quang nối tiếp, 3 con giáp này vạn sự thông thuận, tiền vàng phủ phê, công danh thành toại

Tâm linh - Tử vi 25/03/2022 08:31

Tử vi 12 con giáp dự đoán, 3 con giáp này có mệnh làm giàu, phú quý cực độ, giàu có khôn xiết, làm giàu dễ dàng khi bước qua ngày 26/3.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân bản chất thông minh, lanh lợi và nhanh nhẹn như những chú khỉ vậy. Họ giỏi giao tiếp và có thể kết bạn với tất cả mọi người. Bước qua ngày 26/3, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc.

Con giáp này vượt qua được khó khăn, từng bước vươn lên trong công việc. Đặc biệt, những người tuổi Thân có thể gặp cơ hội để làm ăn phát tài hoặc thăng quan, tiến chức. Con giáp tuổi Thân nếu làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng quan trọng, lợi nhuận nhờ đó cũng tăng lên.

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Bước qua ngày 26/3, người tuổi Thân có tài lộc hanh thông, công việc dần khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp có nói, bước qua ngày 26/3, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi, tuổi Dần sẽ có kiếm tiền tương đối dễ dàng. Tiền bạc có thể tới từ việc đầu tư hợp lý hoặc sự giúp đỡ của một số thành viên trong gia đình. Chỉ cần chăm chỉ và biết cách nắm bắt thì không có gì cần phải lo lắng.

Bước qua ngày 26/3 là thời điểm may mắn liên tiếp kéo đến bên người tuổi Dần. Bản mệnh này có thể xem xét đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Sự quyết đoán và nỗ lực đến cùng của tuổi Dần sẽ là chìa khóa mang tới thành công của họ.

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Bước qua ngày 26/3 là thời điểm may mắn liên tiếp kéo đến bên người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Bước qua ngày 26/3, những người tuổi Thân sẽ cảm nhận được mọi nỗ lực trong thời gian trước sẽ được đền đáp xứng đáng, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Trong giai đoạn này, tuổi Thân sẽ tìm được lối đi riêng cho bản thân, thậm chí có người còn được mời gọi đầu tư, tuy rằng không thể dồn hết tâm sức cho việc này, nhưng cũng là lúc để tuổi Thân học hỏi thêm. Vì vậy, sự nghiệp tuổi Thân sẽ sớm thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào, sống thoải mái, dư dả.

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Bước qua ngày 26/3, những người tuổi Thân sẽ cảm nhận được mọi nỗ lực trong thời gian trước sẽ được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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