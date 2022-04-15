Bước qua ngày 16/4, TÀI LỘC dồi dào, 3 con giáp này may mắn rực rỡ, tài chính hanh thông, tiền của đề huề, vận khí tràn trề

Tâm linh - Tử vi 15/04/2022 09:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vận mệnh của 3 con giáp này khi bước qua ngày 16/4 vụt lên thẳng trời mây, gánh trên vai núi lộc, giàu sang đến sớm, tài chính vượng phát.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất trời sinh thông minh, lanh lợi, có ý chí hơn người nên thường họ có sự nghiệp phát triển rực rỡ đi lên không ai sánh kịp. Theo như dự đoán, tuổi Tuất có cơ hội tiến triển nhanh trên con đường quan lộ của mình.

Bước qua ngày 16/4, con giáp may mắn này càng tận dụng hết lộc trời ban, ăn nên làm ra và vô cùng giàu có. Cùng với đó là sự quy về một mối con đường tài lộc phát triển rực rỡ, cũng nhờ quý nhân dẫn đường nên người tuổi Tuất hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội.

con giap may man 1
Bước qua ngày 16/4, con giáp may mắn này càng tận dụng hết lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần kiên cường, mạnh mẽ, có chí lớn, không ngừng vươn lên trong cuộc sống, kiên định với lựa chọn của mình. Họ cũng có tham vọng và luôn sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách để tiến tới thành công nên được nhiều người ái mộ.

Bước qua ngày 16/4, người tuổi Dần được thần may mắn phù trợ, mọi việc hanh thông, thuận lợi. Tuy tài vận chưa nhiều, nhưng ổn định. Trong thời gian này, người tuổi Dần có quý nhân phù trợ, mọi việc vận hành trơn tru, bước vào thời điểm hoàng kim trong năm - có khả năng đổi đời nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống giàu sang phú quý đã rất gần.

con giap may man 2
Bước qua ngày 16/4, người tuổi Dần được thần may mắn phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Tý vốn có vận số khá tốt. Bước qua ngày 16/4, con giápgiàu có tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Ngoài ra, đây là thời kỳ nhiều cơ hội tốt xuất hiện. Nếu Tý nhanh nhạy nắm bắt thì khả năng đổi đời rất lớn.

Vào thời điểm bước qua ngày 16/4, người tuổi Tý sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận lợi. Những ngày tháng còn lại sẽ đón nhận nhiều hỷ sự, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

con giap may man 3
Bước qua ngày 16/4, con giápgiàu có tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 9 ngày tới (16/4 - 24/4), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 con giáp này trở thành đại gia, giàu có bạt ngàn, tài lộc hưng thịnh

Tử vi 9 ngày tới (16/4 - 24/4), HÀO QUANG RỰC SÁNG, 3 con giáp này trở thành đại gia, giàu có bạt ngàn, tài lộc hưng thịnh

Theo dự đoán của tử vi 9 ngày tới (16/4 - 24/4), 3 con giáp may mắn này xuất hiện cơ hội làm giàu "trăm năm có một", tài chính hanh thông vững mạnh, tiền của dồi dào, hanh thông thịnh vượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 16/4 tử vi ngày 16/4/2022 tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi tháng 4

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới