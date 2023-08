Bước qua 16 giờ chiều mai (9/2/2023), 3 con giáp sau có tài chính hưng vượng, vơ vét sạch tiền tài, tiền bạc đổ về như thác nước, dù làm gì cũng sẽ thành công

Có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước qua 16 giờ chiều mai (9/2/2023), tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, mở cửa thấy vui, tài lộc vượng phát. Có quý nhân phù trợ, Thần Tài ra sức giúp đỡ, gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có lợi, có quyền lực và tiền tài, tình duyên, sự nghiệp, thu hoạch kép, vận may gia đình cũng vô cùng thịnh vượng, không thể đếm xuể.

Đây chính là thời hoàng kim của người tuổi Tuất. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Tuất thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có tính cách cởi mở, hay nói hay cười, luôn tỏ ra duyên dáng và sở hữu tính cách độc lập. Tử vi dự báo rằng, bước qua 16 giờ chiều mai (9/2/2023), vận trình của người tuổi Dậu thăng hoa, tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể đón nhận nhiều chuyện đáng mừng, việc kinh doanh làm ăn phát triển tốt đẹp.

Không chỉ bản thân tuổi Dậu có phúc khí mà những người ở bên họ cũng được hưởng thêm vận may - Ảnh minh họa: Internet

Vận khí dồi dào đến từ bốn phương, sự nghiệp của tuổi Dậu có bàn đạp vững chắc để phất lên. Không chỉ bản thân tuổi Dậu có phúc khí mà những người ở bên họ cũng được hưởng thêm vận may.

Tuổi Dậu luôn sống tích cực, có tinh thần phấn đấu hết mình. Bản mệnh ngoài việc tập trung cho sự nghiệp thì cần phải điều chỉnh tốt mối quan hệ gia đình, như vậy thì càng về sau càng phú quý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.