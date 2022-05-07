Bùng nổ vận may, 2 ngày đầu tuần tới (9 - 10/5), lộc lá trải dài bốn phía, 3 con giáp nằm không hưởng phúc, sẵn sàng đón thần tài vào nhà, rước quý nhân tận cửa

Tâm linh - Tử vi 07/05/2022 20:22

2 ngày đầu tuần tới (9 - 10/5), 3 con giáp may mắn nằm không hưởng phúc, sẵn sàng đón thần tài vào nhà, rước quý nhân tận cửa. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Thìn là con giáp phát tài trong 2 ngày đầu tuần, dù bạn có phải vất vả một chút, song khoản tiền thu về tay chắc chắn có thể khiến bạn hài lòng.

Người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Con giáp may mắn này được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng, những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần.

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Người làm ăn có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó. Tuần tới, đặc biệt là 2 ngày đầu  tuần, bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật bởi đường bạn đi có quý nhân soi lối.

Nhờ những khởi sắc trong sự nghiệp mà nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên rõ rệt, lấp đầy túi tiền của con giáp này.

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Cát tinh sẽ đem đến cho người tuổi Tuất nhiều tin vui bất ngờ, giúp bạn vượt qua khỏi trạng thái tinh thần mệt mỏi, chán nản trước đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/5) của 12 con giáp, tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị.

Với người làm kinh tế, chuyện làm ăn buôn bán khá thuận lợi, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Khi doanh thu buôn bán cứ tăng đều đặn, hãy mạnh dạn nhập thêm hàng mới, kí kết thêm các hợp đồng mới theo đúng kế hoạch.

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Xem tử vi 2 ngày đầu tuần mới (9 - 10/5) của 12 con giáp, tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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