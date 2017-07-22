Công thức tính điểm tự xem bói biển số xe đẹp, hợp phong thủy

Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên

Tâm linh - Tử vi 22/07/2017 01:26

Chỉ cần nhìn biển số xe, biết ngay số phận sang hèn, sướng khổ, hung – cát của một người, cần gì đi xem bói.

Theo thuật phong thủy biển số xe không chỉ là những con số vô tri vô giác. Nếu biển số xe hợp mệnh sẽ  mang lại may mắn, tiền tài và công danh cho chủ nhân. Tuy nhiên, nếu biển số xe xấu có thể khiến chủ nhân tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Đặc biệt, nếu là người làm ăn, kinh doanh bạn càng phải quan tâm.

Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên - Ảnh 1
Muốn biết vận mệnh có may mắn, phát đạt hay không chỉ cần xem biển số xe sẽ rõ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu sở hữu biển số xe tốt thì không chỉ đi lại dễ dàng, bình an mà từ đó, công việc, sự nghiệp của bạn cũng sẽ êm đẹp, phất lên như diều gặp gió.

Sau đây là công thức xem biển số xe hợp phong thủy, vận mệnh. Ai cũng có thể tự xem cho mình:

Cách tính như sau:

Biển số xe sẽ có hai hàng số, hàng trên và hàng dưới.

Bước 1: Bạn hãy bỏ qua dãy chữ số phía trên, lấy bạn lấy 4 số cuối hoặc năm số cuối của biển số xe chia cho 80.

Bước 2: Sau khi có kết quả của phép chia trên, hãy trừ đi phần nguyên và lấy số còn lại nhân với 80.

Bước 3: Lấy kết quả có được ở phép tính trên so sánh với bảng tra dưới đây, bạn sẽ biết biển số xe của bạn có hợp phong thủy, bản mệnh của mình hay không.

Nếu con số của bạn ứng với màu đỏ trong bảng tra lời giải thì đây chính là biển số Cát, mang lại may mắn cho bạn. Nếu kết quả trùng với màu đen, đây chính là biển số Hung.

Ví dụ:

Biển số xe của bạn có số 6789. Hãy lấy 6789/ 80 sẽ có kết quả là 84, 8625. Trừ đi số nguyên 84,6625 – 84 = 0,6625. Tiếp tục lấy số này nhân cho 80 sẽ cho ra con số 17. 17 chính là đáp án dùng để tra bảng kết quả.

Cụ thể: Biển số xe của bạn là 6789 thì thứ tự phép tính như sau: 6789/80 = 84, 8625 – 84 = 0,6625 x 80 = 53 Nội tâm ưu sầu, trùng với màu mực đen nên đây là biển số xe Hung. Chủ nhân nên xem xét việc đổi biển số xe để tài lộc hanh thông, gia đình bình an.

Công thức tính điểm tự xem <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/boi-bien-so-xe.topic'>bói biển số xe</a> đẹp, hợp phong thủy

Biển số xe như thế này đừng hỏi vì sao tán gia bại sản, tai nạn liên miên - Ảnh 3

Công thức tính điểm tự xem bói biển số xe đẹp, hợp phong thủy

Qua đây ta có thể thấy, nhiều biển số xe là số tiến hoặc biển số tứ quý có vẻ là số đẹp nhưng lại không hề tốt về mặt phong thủy.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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