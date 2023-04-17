7 nốt ruồi tựa "hố chôn tiền" quý như kim cương ai có 1/7 cũng hút tiền tài, cả đời sống trong nhung lụa

Theo các chuyên gia nhân tướng học và tử vi học những người sở hữu nốt ruồi ở 1 trong 7 vị trí này thì làm việc gì cũng thuận lợi thành công dễ dàng giàu có.

Người sở hữu nốt ruồi trên lông mày được ví như đang nắm ngọc quý trong tay. Chủ nhân của nốt ruồi này thường là người có trí tuệ, học hành giỏi giang, có nền tảng kiến thức đáng nể. Người này có thể thành công rực rỡ trên con đường học tập. Trong tính cách thì họ là người có tham vọng, quyết đoán và có khả năng lãnh đạo.

Trong nhân tướng học, dái tai là vị trí của tiền bạc, may mắn. Người có nốt ruồi ở ngay dái tai được coi là nắm may mắn trong tay. Họ là người có tính cách nhẹ nhàng, từ tốn, sức khỏe tốt, sống lâu, có cuộc sống sung túc, không bao giờ thiếu thốn.

Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi ở thái dương

Trong nhân tướng học, thái dương là vị trí đại diện cho sự di chuyển. Người có nốt ruồi đen và sáng bóng ở thái dương thường nhận được may mắn khi đi làm xa nhà, đi nước ngoài hoặc nhập cư đến nơi khác.

Những người sở hữu nốt ruồi này được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt sẵn sàng giúp đỡ. Vì tính nhân hậu nên họ được quý nhân giúp đỡ giàu có.

Nốt ruồi trên long mày

Theo nhân tướng học, người sở hữu nốt ruồi ở trên lông mày thường nhận được nhiều may mắn, sự nghiệp phát triển theo chiều hướng tốt, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Họ có thể nắm vị trí quan trọng ở nơi làm việc, đạt nhiều thành tựu đáng nể.

Người có nốt ruồi ở vị trí này thường năng động, gặp nhiều cơ hội để chạm tay đến thành công. Họ không ngừng nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp hơn, được nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Nốt ruồi gần môi dưới

Người có nốt ruồi ở gần môi dưới được xem là người sành ăn. Theo quan niệm của người xưa, đây là những người có lộc ăn uống, được hưởng thụ của ngon vật lạ. Người có nốt ruồi ở khu vực môi thường có cuộc sống vật chất đủ đầy, không lo tới cái ăn cái mặc.

Nốt ruồi ở chóp mũi

Nốt ruồi ở trên chóp mũi càng tối màu, càng sáng bóng thì càng may mắn. Người có nốt ruồi này thường được nhận định sẽ hưởng cuộc sống an nhàn, không mấy khi gặp phải khó khăn. Đây cũng là kiểu người biết tận hưởng cuộc sống.

Nốt ruồi dưới cằm

Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở phía dưới cằm là biểu tượng cho sự giàu có. Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường nắm trong tay nhiều tài sản cố định cùng bất động sản.

Họ được nhiều người ủng hộ, được đồng nghiệp hỗ trợ nhiệt tình, cấp trên chiếu cố và có khả năng vươn lên làm lãnh đạo. Nhìn chung, đây là kiểu người có tầm hiểu biết, biết cách tận hưởng cuộc sống và có phúc hưởng giàu có suốt đời.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.