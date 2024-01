5 ngày liên tiếp (23, 24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp tiền tài rực rỡ, thăng lương ầm ầm, làm ăn phát đạt, túi tiền chật ních

Đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tiến hành đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là những lĩnh vực tồn tại nhiều rủi ro như chứng khoán hay cổ phiếu... Có vẻ như con giáp này đang thiếu kiên nhẫn nên không suy nghĩ thận trọng, có thể mắc sai lầm gây tổn thất về tiền bạc.

May mắn là vận trình tình cảm của bản mệnh ở thời điểm này khá bình ổn, không có nhiều biến động. Bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia do quá bận rộn với công việc nhưng may mắn là đối phương vẫn cảm thông, thấu hiểu cho những vất vả của tuổi Dậu.