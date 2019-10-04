4 ngày sinh âm lịch được Thần Tài ‘chấm tên’, nam hay nữ đều tiền không thiếu, tiếng lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 04/10/2019 05:12

Đây là 4 ngày sinh âm lịch may mắn, được thần Tài ưu ái. Dù là nam hay nữ đều có vận khí cực thịnh, hậu vận vừa có tiếng tăm, vừa đầy phú quý.

Đây là 4 ngày sinh âm lịch cực tốt, được thần Tài ưu ái nồng hậu.

Ngày 1 âm lịch

Mùng 1 âm lịch là ngày sinh may mắn. Người sinh ngày này thường được sinh ra trong gia đình đủ đầy. Từ nhỏ, họ đã được cha mẹ yêu thương, lớn lên có bạn bè giúp đỡ.

Cuộc sống của người này khá bình yên. Khi ra đời, họ dù trải qua vất vả cũng không vào đường cùng, vì đã có quý nhân tương trợ, bảo vệ.

ngay sinh am lich 3
Mùng 1 là ngày sinh âm lịch may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Qua trung vận, cuộc sống của họ càng thay đổi không ngờ. Từ sau 35 tuổi, những người sinh ngày này vừa có tiếng tăm, vừa có tiền tài.

Ngày 21 và 27 âm lịch

Người sinh vào ngày 21 và 27 âm lịch thường có số phận suôn sẻ, sung sướng. Họ thường xuất thân từ gia đình thượng lưu, quý tộc, được cha mẹ cưng chiều, được nhận những gì tốt nhất.

Dù hoàn cảnh gia đình đủ đầy, nhưng những người này lại khá khiêm tốn và hiểu chuyện. Sau khi trưởng thành, họ độc lập và không ngừng cố gắng cho sự nghiệp riêng.

ngay sinh am lich 2
Người sinh vào ngày 21 và 27 âm lịch thường có số phận suôn sẻ, sung sướng - Ảnh minh họa: Internet

Đến tuổi trung niên, họ dễ thành công nhờ phước lành được ban. Dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều thành công, cuộc sống viên mãn.

Ngày 8 âm lịch

Người có ngày sinh âm lịch là mùng 8 thường tài giỏi, có khả năng xây nghiệp lớn, còn đem đến vận may cho gia đình. Theo tử vi ngày sinh, người này sinh trưởng trong gia đình không đủ đầy. Có người từ nhỏ đã phải bươn chải kiếm sống.

ngay sinh am lich 1
Người có ngày sinh âm lịch là mùng 8 thường tài giỏi, có khả năng xây nghiệp lớn, còn đem đến vận may cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Dù vậy, khi vào tuổi trung niên, người sinh ngày 8 âm lịch sẽ được thần tài và thần may mắn nâng đỡ. Từ đây, họ làm gì cũng thành công, có tiền dồi dào. Cuộc sống họ từ đó về sau đủ đầy, không lo thiếu gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, cuộc sống sau 35 tuổi giàu có từng ngày, hậu vận không phải đại gia cũng là thiếu phu nhân

Phụ nữ sinh vào tháng âm lịch này, cuộc sống sau 35 tuổi giàu có từng ngày, hậu vận không phải đại gia cũng là thiếu phu nhân

Trong số 12 tháng âm lịch, có 3 tháng được xem là giai đoạn may mắn nhất. Đặc biệt ai sinh đúng vào 1 trong 3 tháng này thì xác định được tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   ngày sinh may mắn ngày sinh bói ngày sinh

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc