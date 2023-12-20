3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận lộc bao la đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12: Phúc đức sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hứa hẹn giàu có

Tâm linh - Tử vi 20/12/2023 15:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vàng bạc đầy nhà, toàn gia sung túc đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn sở hữu vẻ ngoài bóng bẩy, ăn nói có duyên nên được nhiều người yêu mến. Người tuổi này cũng vượng vận đào hoa, có nhiều người khác phái vây quanh. Trong công việc, con giáp này có tài năng hơn người lại không ngừng cầu tiến vươn lên.

Đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12, người tuổi Thìn đón cơn mưa tài lộc, tin vui liên tiếp gõ cửa. Công việc tiến triển thuận lợi giúp con giáp này nhận được lòng tin từ cấp trên.

Người làm kinh doanh cũng ký được hợp đồng, buôn may bán đắt. Một năm làm việc vất vả của họ cũng được ghi nhận bằng khoản lợi nhuận lớn, khiến chính họ cũng phải bất ngờ. Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt trội, được cấp trên khen thưởng.

Tuy công việc bận rộn nhưng con giáp này cũng cần cân đối thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, đảm bảo sức khỏe.

Ngoài ra, việc giữ tinh thần tích cực giúp họ có thể theo đuổi dự án công việc một cách chủ động hơn. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, túi tiền rủng rẻng.

3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận lộc bao la đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12: Phúc đức sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hứa hẹn giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12 người tuổi Tuất chuyển mình và đổi vận. Người cầm tinh tuổi này sẽ có một năm mới với những dấu hiệu tươi sáng và thăng hoa trong cả sự nghiệp và cuộc sống.

Trong công việc, người tuổi Tuất gặp nhiều cơ hội hơn, cộng với bản tính chăm chỉ và biết cố gắng nên dễ làm đâu thắng đó. Cũng nhờ thế nên họ được lãnh đạo ghi nhận, có thể được thăng quan tiến chức, đề bạt khen thưởng. Ở phương diện tài lộc, năm nay người tuổi Tuất được thần Tài chiếu mệnh nên đây là năm hốt bạc của người tuổi này.

Nếu biết đầu tư kinh doanh, tuổi Tuất sẽ kiếm thêm bộn tiền, kết quả thu về rực rỡ nên đừng chần chừ để lỡ cơ hội. Vào thời điểm cuối năm, cơ hội làm giàu sẽ tới ồ ạt, người tuổi này nếu cải thiện thêm kỹ năng giao tiếp sẽ khiến mọi việc được suôn sẻ. Vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân giúp đỡ thì làm gì cũng hanh thông, thuận lợi.

3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận lộc bao la đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12: Phúc đức sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hứa hẹn giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12 Ngọ may mắn được Thiên Tài trợ lực nên không hao tài tốn của. Hôm nay sẽ có lộc lá từ sếp hoặc khách hàng mở hàng. Có một vài thông tin tốt lành liên quan tới tiền bạc giúp cho tâm trạng tuổi Ngọ thoải mái, vui vẻ hơn chút.

Tuổi Ngọ mà chọn được người xông đất cho cơ quan hợp tuổi mình thì trong năm mới làm ăn vô cùng khấm khá, không phải lo nghĩ nhiều. Một năm mới đang chờ đón bạn đến để chinh phục sự giàu có, bạn đã sẵn sàng chưa?

3 con giáp được Phúc Tinh cưng chiều, nhận lộc bao la đúng 5h sáng thứ Năm ngày 21/12: Phúc đức sâu dày, sự nghiệp thăng tiến hứa hẹn giàu có - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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