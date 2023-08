Tuổi Mão

Người tuổi Mão ngay thẳng, chính trực, thông minh, chăm chỉ và vô cùng tỉ mỉ trong mọi công việc nhằm thu về kết quả hoàn mỹ nhất. Bước vào thời gian này, do được cát tinh soi chiếu nên vận may liên tiếp kéo đến. Con giáp sẽ vô cùng may mắn trong công việc, tình cảm, tài vận và cuộc sống.

Đúng hôm nay, vận thế của con giáp này có sự bùng nổ mạnh mẽ. Do được thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên người tuổi Mão sẽ có vô số cơ hội phát đại tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của con giáp này. Việc mua nhà mới, tậu xe sang là điều sớm muộn sẽ xảy ra.