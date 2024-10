Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, hanh thông. Người tuổi này làm việc gì cũng đến nơi đến chốn nên ai làm việc gì cùng với bản mệnh đều không sợ bị thiếu hoặc sai sót gì đó. Bạn còn là một người làm việc khá nghiêm túc và cống hiến hết mình vì công việc nên bản mệnh có thể hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng trong ngày này. Nhờ có Cát Tinh nâng đỡ, con giáp này liên tục nhận được tin vui liên quan đến phương diện tiền bạc. Nếu khéo léo trong cách chi tiêu thì bạn sẽ có được khoản dư đáng kể trong tương lai.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tươi đẹp, nở rộ. Bạn và người ấy yêu thương lẫn nhau, ít khi nào cãi vã do có sự trợ giúp của Ngũ hành tương sinh. Những ai đã có bạn đời cần nên quan tâm hơn đến sức khỏe và động viên an ủi nhiều hơn. Người độc thân nên kỳ vọng nhiều vì bạn sẽ sớm gặp được "nửa kia" của mình.