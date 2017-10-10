3 con giáp ‘tiền rơi xuống đầu’, vận may liên tục gõ cửa trong tháng 11/2017

Tâm linh - Tử vi 10/10/2017 15:45

Nhờ có quý nhân phù trợ những con giáp sau sẽ gặp vận may tới tập, tiền bạc từ chảy vào túi ào ào như thác đổ trong tháng 11/2017.

Xin chúc mừng những con giáp sau, bạn không chỉ may mắn tài lộc mà vận tình duyên cũng đỏ như son.

3 con giáp ‘tiền rơi xuống đầu’, vận may liên tục gõ cửa trong tháng 11/2017 - Ảnh 1
Mùi là con giáp may mắn nhất tháng 11/2017 - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Tháng 11/2017 vận trình của Mùi sẽ có những chuyển biến tích cực, công việc suôn sẻ, thu nhập tăng cao giúp con giáp này có thể thỏa sức thực hiện những dự định đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, Mùi cần cẩn thân lời ăn tiếng nói để tránh tai vạ từ trêm trời rơi xuống. Bên cạnh những người yêu thương sẽ có những người ganh ghét bạn, cách tốt nhất để tránh thị phi là đừng chủ quan mỗi khi tiếp xúc, giao tiếp với người khác.

Vận đào hoa sẽ giúp Mùi gặp được một nửa như ý, một người không chỉ yêu thương bạn chân thành mà còn đạt được những tiêu chuẩn của bạn. Đừng bỏ lỡ đối tượng tốt này, nếu không bạn sẽ hối không kịp đấy.

3 con giáp ‘tiền rơi xuống đầu’, vận may liên tục gõ cửa trong tháng 11/2017 - Ảnh 2
Tình tiền như ý, Tuất khiến những con giáp khác phải ganh tỵ với sự may mắn của mình - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Một tháng mới tươi sáng, ngọt ngào và đầy tài lộc sẽ đến với Tuất, giúp con giáp này đạt được những thành công ngoài mong đợi. Hãy yên tâm, mọi nỗ lực của bạn sẽ được đáp đền xứng đáng. Tuất đừng ngại khó ngại khổ, cũng đừng đùn đẩy công việc sang đồng nghiệp khác. Đấy chính là cơ hội để khẳng định mình, cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp và thể hiện khả năng trước cấp trên.

Tình tiền như ý, Tuất sẽ khiến các con giáp khác phát hờn vì sự may mắn của bạn. Tháng 11/2017 Tuất sẽ có chuyến du lịch xa cùng một nửa, hãy tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.

3 con giáp ‘tiền rơi xuống đầu’, vận may liên tục gõ cửa trong tháng 11/2017 - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ đếm tiền mỏi tay, vận may tới tấp kéo đến trong tháng 11/2017 - Ảnh: Internet

Tuổi Sửu

Nếu những con giáp khác phải khá chật vật trong những tháng cuối năm thì đây lại là thời điểm vận số của Sửu vô cùng tốt đẹp. Tiền bạc dư dả, công việc thuận lợi, tình yêu tốt đẹp giúp con giáp này luôn vui tươi, yêu đời.

Tuy nhiên, nếu đang có ý định đầu tư kinh doanh với ai đó Sửu hãy thật thận trọng. Sự cả tin, chân thành của bạn sẽ khiến kẻ xấu lợi dụng và hãm hại bạn đủ đường.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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