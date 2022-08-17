3 con giáp này chú ý đúng 17g00p chiều nay (17/8) làm đâu thắng đó, mua 1 sinh lời 100, tìm được ý trung nhân 10 điểm, thăng quan tiến chất tương lai ngời ngời

Tử vi 17/8/2022 có nói rằng Chính Tài đem tới những điều may mắn cho con đường tài lộc của người tuổi Dậu.

Tử vi 17/8/2022 có nói rằng Chính Tài đem tới những điều may mắn cho con đường tài lộc của người tuổi Dậu. Người làm công ăn lương được thưởng nóng xứng đáng với đóng góp cho tập thể. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong thời gian sắp tới. Người làm ăn kinh doanh cũng có thể nhận được khoản lời lãi khả quan trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên đơn hàng đến tới tấp. Dù hơi vất vả một chút nhưng bạn chẳng phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, có như vậy thì quá trình tiến hành mới gặp nhiều may mắn.

Tử vi hằng ngày cho rằng ngày 17/8/2022 của tuổi Tỵ Thực Thần che chở, cho cơ hội kết nối với rất nhiều người thông qua những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện. Thật tuyệt khi có thêm bạn bè, phải không nào, hãy nhân cơ hội này tìm cho mình những người bạn mới nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy công việc của người làm công ăn lương cũng có những chuyển biến tích cực. Bạn dũng cảm nhận trách nhiệm ngay cả khi mọi người xung quanh đều chối từ. Hãy nắm bắt cơ hội để gây ấn tượng với cấp trên và vươn xa hơn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông Ngày 20 âm lịch nhân thần ở vùng thắt lưng, dạ dày, kinh thủ dương minh đại tràng. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi hằng ngày cho rằng ngày 17/8/2022 của tuổi Tỵ Thực Thần che chở, cho cơ hội kết nối với rất nhiều người thông qua những cái bắt tay, những cuộc trò chuyện.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày hôm nay của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 17/8/2022 có tin vui về khoản đầu tư của tuổi Thìn có nguồn thu đáng kể. Tuy nhiên, khi đứng trước những quyết định quan trọng về tiền, con giáp này cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên quá nóng vội, đừng cho rằng mình đã giỏi.

Lục xung khiến mối quan hệ giữa tuổi Thìn và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu mình, như thế thì khúc mắc sẽ ngày một lớn dần.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh một phần là do thói quen thức khuya thường xuyên và sức đề kháng bị giảm sút. Hôm nay con giáp này nên ăn uống nhiều hơn một chút và cố gắng ngủ sớm đi.

Tử vi ngày hôm nay của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 17/8/2022 có tin vui về khoản đầu tư của tuổi Thìn có nguồn thu đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.