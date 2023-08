3 con giáp này chú ý đúng 17g00p chiều nay (17/8) làm đâu thắng đó, mua 1 sinh lời 100, tìm được ý trung nhân 10 điểm, thăng quan tiến chất tương lai ngời ngời

Tuổi Dậu

Tử vi 17/8/2022 có nói rằng Chính Tài đem tới những điều may mắn cho con đường tài lộc của người tuổi Dậu. Người làm công ăn lương được thưởng nóng xứng đáng với đóng góp cho tập thể. Đây là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong thời gian sắp tới.



Người làm ăn kinh doanh cũng có thể nhận được khoản lời lãi khả quan trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên đơn hàng đến tới tấp. Dù hơi vất vả một chút nhưng bạn chẳng phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành, an táng. Vì vậy, tốt nhất bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho đúng, có như vậy thì quá trình tiến hành mới gặp nhiều may mắn.