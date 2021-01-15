3 con giáp được ngôi sao may mắn chiếu sáng, tiền tài đỏ chót như son, cả năm 2021 đại phát

Trời sinh Mùi là con giáp dám nghĩ dám làm, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng vượng lộc vượng tài. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc phần Mùi nắm chắc trong tay.

Top con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông, làm chơi hưởng thật khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Dần có gan làm giàu, biết tận dụng thế mạnh để vươn lên nên càng về hậu vận càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không ngại dấn thân con giáp giàu sang này sẽ chạm tay vào đỉnh cao danh vọng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, trong 21 ngày tới Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Phú quý ập vào nhà, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho Dần.

Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cuối năm giàu sụ nên Tuất tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp ham học hỏi, có trách nhiệm trong công việc nên trước ngưỡng 30 đã có tiền tỷ trong ngân hàng. Nhà xe chờ sẵn, của nả chất đống, giàu sang hơn người chính là phúc phần Tuất xứng đáng nhận được.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 Tuất sẽ rước thần tài vào nhà, tiền của lũ lượt chui vào túi. Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, cuối năm giàu sụ nên Tuất tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

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