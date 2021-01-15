Đúng ngày mai, thứ Bảy 16/1: Top con giáp vét cạn túi thần tài, lộc lá theo chân, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 15/01/2021 06:39

Xem tử vi ngày mới cho thấy, chỉ cần bước sang thứ Bảy ngày 16/1 những con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, phúc lộc song toàn.

Làm chơi hưởng thật, phú quý ùa về tận cửa nên những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, cứ thế mà giàu ú ụ. 

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 Làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc trời đã an bài cho con giáp may mắn ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp tinh tế, biết cách đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu.

Sao Chính Tài soi chiếu nên Mùi sẽ có ngày mới đỏ chót như son, tăng tiến ầm ầm. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ chính là phúc lộc trời đã an bài cho con giáp may mắn ngút trời này. 

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Rồi bạn sẽ công thành danh toại, thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp lẫn tài lộc đều suôn sẻ nên Tuất có ngày mới ngập trong phú quý, tiền tài viên mãn. Thậm chí, Tuất còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay.

Thế nên, nếu cơ hội đến Tuất hãy nắm lấy thật chặt, đừng sợ thất bại mà hãy kiên định với mục tiêu của mình. Rồi bạn sẽ công thành danh toại, thêm phúc thêm phần. 

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Thứ Bảy 16/1 sẽ giúp Dần có tình tiền như ý, vạn sự hanh thông, phải may túi 3 gang để chứa tiền mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, bản lĩnh, không sợ gian khổ. Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp ngoan cường này đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, thứ Bảy 16/1 sẽ giúp Dần có tình tiền như ý, vạn sự hanh thông, phải may túi 3 gang để chứa tiền mới xuể. 

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Thần may mắn theo chân, sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp người tuổi Ngọ tìm được chân ái đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham học hỏi, có chí tiến thủ và có trách nhiệm trong công việc nên Ngọ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng. Vận tài chính của Ngọ trong hôm nay sẽ tăng dần đều từ sáng đến tối, cuối ngày đếm tiền sái tay.

Thần may mắn theo chân, sao đào hoa chiếu mệnh còn giúp người tuổi Ngọ tìm được chân ái đời mình trong hôm nay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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