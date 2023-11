3 con giáp đầu năm lao đao cuối năm đổi vận, tài lộc hanh thông, quý nhân gõ cửa, đón vận may tới tấp từ đây đến cuối năm 2023

Con giáp tuổi Tý

‏Người tuổi Tý nổi tiếng với sự độc lập và sáng tạo, tài trí vượt trội. Họ không ngừng theo đuổi sự tự do, có nhiều ý tưởng đột phá và dám nghĩ dám làm. Năm Quý Mão 2023 là một năm vất vả và đầy khó khăn với người tuổi Tý nhưng vận may của họ sẽ được cải thiện vào cuối năm. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc của người cầm tinh con chuột sẽ thăng hạng đáng kể so với đầu năm. Những nỗ lực và sự sáng tạo trong công việc của họ sẽ được nhận được sự ghi nhận từ sếp và đồng nghiệp.‏