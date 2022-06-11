3 con giáp ‘ăn no, uống cạn’ lộc trời ban trong thứ Hai (13/6): Đầu tuần tiền bạc về tay, cuối tuần tài lộc viên mãn vang dội!

Đầu tuần này, tuổi Sửu được cát tinh chiếu mệnh đảm bảo cho một tuần mới khá suôn sẻ và may mắn. Con giáp này đang được quý nhân trợ mệnh, nhờ thế mà giảm bớt được những vất vả và cả xui xẻo xảy tới trong thời gian này.

Ngoài ra, con giáp tuổi Sửu cũng không phải lo những chuyện mâu thuẫn, lục đục trong gia đình, mọi người trong nhà đều yêu thương, chăm sóc lẫn nhau.

Tuần này, Sửu sẽ có nhiều bước đột phá. Công việc thuận lợi, dù con giáp làm trong lĩnh vực gì cũng dễ có được thành công. Con giáp được cấp trên tin tưởng nên có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Túi tiền của bản mệnh vì vậy cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần. Nếu nắm bắt được may mắn thì cơ hội có được cuộc sống sung túc, đủ đầy ở ngay trước mắt họ.

Công việc có nhiều tiến triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần vô cùng tươi sáng, vì thế mà tuổi Sửu cần nhanh tay tận dụng. Con giáp này chỉ cần làm theo quyết tâm, ý chí của mình thì có thể đạt được mục tiêu.

Tuổi Dậu

Trong công việc, tuổi Dậu là người chăm chỉ, siêng năng, dễ dàng tạo được nhiều mối quan hệ tốt, nhờ vậy mà cũng có được nhiều cơ hội để đổi đời. Người tuổi Dậu không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn, càng sóng gió họ càng học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để thăng hoa sau này. Tuổi Dậu vốn là người thông minh và có năng lực, đầu óc linh hoạt, giỏi giao tiếp, can đảm, tháo vát, sớm muộn gì cũng gặp thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể quãng thời gian vừa qua, họ chưa tìm được một thời cơ để phát huy tiềm năng của bản thân mình, thế nhưng trong khoảng thời gian ba năm tới đây, họ sẽ lên nhanh như diều gặp gió, đặc biệt là với những người làm đầu tư, kinh doanh.

Bản mệnh có thể nắm bắt được những cơ hội đáng quý khiến lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền trong túi tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, bạn cũng không cần phải lo lắng nhiều đến kẻ tiểu nhân tìm cơ hội hãm hại mình.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thường sở hữu chỉ số IQ và EQ cao. Không những thế, họ còn giỏi ăn nói và có tài năng hùng biện bậc nhất.

Con giáp tuổi này sống hòa đồng, được nhiều người yêu mến và nhận được sự ủng hộ của những người xung quanh.

Nhưng người tuổi Thân không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống.

Đặc biệt, người tuổi này còn được biết đến với tinh thần lạc quan. Nụ cười của họ luôn nở trên môi.

Đầu tuần tới, con giáp này có sao may mắn chiếu mệnh. Họ có cuộc sống bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Trong công việc, con giáp này lại được quý nhân phù trợ nên vận thế ngày càng lên hương.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.