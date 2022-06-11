Đúng 5 ngày cuối tháng 6 (25-30/6) top 3 con giáp "hốt cú chốt", tiền bạc đầy tay, vận may đầy người, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ như "cá gặp nước", tiền bạc tìm đến tận cửa

Tâm linh - Tử vi 11/06/2022 09:30

Con giáp tuổi này công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Họ có thêm công việc, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Tuổi Tuất

Tháng 4 và tháng 4, tuy khó khăn đã qua, nhưng tuổi Tuất cũng chưa xây dựng được nhiều thành tựu như mong muốn. Tuy nhiên, nếu biết cuối năm họ sẽ được đền bù lại gấp đôi, gấp ba, hẳn là tuổi Tuất sẽ có nhiều động lực để cố gắng hơn.

Tử vi học có nói, trong thời điểm cuối tháng 6, tuổi Tuất trở thành con giáp được ưu ái đặc biệt, làm gì hầu như cũng đều thành công, thu về kết quả rực rỡ mà nhiều người mơ ước, bảo đảm cho họ cũng như gia đình của họ có một cuộc sống đầy đủ, dư dả, nếu không muốn nói là vô cùng sung túc, trở thành con giáp giàu có nhất nhì dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Tuổi Tý dù có khó khăn đến đâu cũng thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, trong 5 ngày cuối tháng 6 tới mọi việc của tuổi Tý sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa.

Đúng 5 ngày cuối tháng 6 (25-30/6) top 3 con giáp 'hốt cú chốt', tiền bạc đầy tay, vận may đầy người, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ như 'cá gặp nước', tiền bạc tìm đến tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chỉ cần tuổi Tý biết nắm bắt cơ hội thì mọi việc sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tuổi Tý có sao may mắn chiếu mệnh nên được lợi thế phát triển, dễ thăng tiến hơn trong tương lai.

Con giáp tuổi này công ăn lương thì đường thăng tiến rộng mở. Họ có thêm công việc, kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng khởi sắc.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão bề ngoài hiền lành, hòa đồng và có nhiều bạn bè. Trong cuộc sống, họ biết đối nhân xử thế, biết thông cảm và bao dung với những người yếu thế.

Trong công việc, con giáp này có chí hướng, giàu tham vọng. Họ trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được. Người tuổi này hướng ngoại và hoạt bát ngay từ nhỏ.

Bắt đầu từ ngày 25/6, con giáp tuổi Mão biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, của cải tăng dần. Tài vận của họ từ yếu thành mạnh. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội trong công việc.

Con giáp tuổi này làm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ gặp gỡ được những đối tác làm ăn uy tín, ký được hợp đồng giá trị lớn. Trong khi những người mới khởi nghiệp kinh doanh, cũng tìm được người cùng chí hướng với mình. Công việc kinh doanh của họ từng bước khởi sắc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Đúng 40 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên đưa vào số đỏ, top 3 con giáp tài chính vượng sắc, hốt tiền bỏ đầy túi, vận may đỏ chót

Đúng 40 ngày tới, Thần Tài chỉ mặt điểm tên đưa vào số đỏ, top 3 con giáp tài chính vượng sắc, hốt tiền bỏ đầy túi, vận may đỏ chót

40 ngày tới, 3 con giáp nhận thiên thời địa lợi nhân hòa. Sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 17 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10