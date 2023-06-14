2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, 3 con giáp hưởng ngọt bùi, đầu tư sinh lãi, gánh tiền về nhà, vui như trúng số

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 14:53

Gặp được nhiều may mắn nên những con giáp này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. Họ có cơ hội kiếm thêm thu nhập, cuộc sống ngày càng sung túc trong 2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch.

Tuổi Mão

Trong 2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, người tuổi Mão có tài lộc dồi dào, may mắn gặp được quý nhân. Người tuổi này nhận nhiều cơ hội thăng hoa trong sự nghiệp. Con giáp này có thể sẽ được nhận thêm một công việc mới, một dự án mới hoặc một nghề tay trái giúp kiếm thêm thu nhập.

Những người trước còn nợ nần, làm không đủ tiêu thì giờ cũng cũng dần ăn nên làm ra. Người làm kinh doanh sẽ ký thêm những hợp đồng mới. Con giáp tuổi Mão có gia đạo sung túc, cha mẹ khỏe mạnh trường thọ, gia đình hòa thuận, ấm no. Đây là động lực để họ tiếp tục làm việc và đạt được những thành công mới trong sự nghiệp.

2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, 3 con giáp hưởng ngọt bùi, đầu tư sinh lãi, gánh tiền về nhà, vui như trúng số - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi thường tài năng hơn người, lại có nhiều tham vọng. Họ không bằng lòng với hiện tại, dám thử thách bản thân. Trong 2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, con giáp tuổi Mùi có vận khí vượng phát, không lo gặp tai ương. Sau thời gian gặp khó khăn, chật vật trong công việc, con giáp này cũng tìm được cơ hội phù hợp với bản thân.

Chỉ cần mạnh dạn nắm bắt lấy cơ hội, họ sẽ đạt được không ít thành quả. Người tuổi sẽ gặp được bạn làm ăn uy tín. Các thương vụ họ bắt tay với nhau đều sinh lãi, sinh lời. Con giáp làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ trồng bá được mùa, được giá.

2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, 3 con giáp hưởng ngọt bùi, đầu tư sinh lãi, gánh tiền về nhà, vui như trúng số - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng. Trong 2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

2 ngày cuối cùng tháng 4 âm lịch, 3 con giáp hưởng ngọt bùi, đầu tư sinh lãi, gánh tiền về nhà, vui như trúng số - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

5 ngày tới (13/6 - 17/6): 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số từ đây bước sang trang mới rực rỡ huy hoàng

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Tử vi có dự báo, trong 5 ngày tới là thời kì phát tài - đổi vận của 3 con giáp có tên trong danh sách dưới đây.

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