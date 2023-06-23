10 ngày tới (24/6 - 3/7), 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 10:58

Trong 10 ngày tới, những con giáp sau đây gặt hái được nhiều may mắn trong công việc, tài lộc.

Tuổi Mão

Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão sẽ được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp bỗng chốc thăng hoa, tấn tới. Tử vi cho biết từ thời gian này, tuổi Mão chính là con giáp này làm đâu thắng đó, kinh doanh dễ dàng, kiếm tiền cực đỉnh.

Chưa hết, con giáp tuổi Mão còn có cơ hội tái ngộ với cố nhân năm xưa và nhận được sự hỗ trợ to lớn về kinh tế lẫn tinh thần. Trong thời gian này, tuổi Mão chỉ cần con giáp này làm ăn chăm chỉ, vạch ra chí hướng rõ ràng thì chắc rằng thành công lớn đang chờ bạn phía trước. Lời khuyên cho tuổi Mão là nên chăm chỉ nắm bắt thời cơ trước mắt để thay đổi cuộc sống của mình càng ngày càng trở nên giàu có, khấm khá hơn.

10 ngày tới (24/6 - 3/7), 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời chỉ rõ những người tuổi Tý chính là con giáp may mắn khi bước sang cuối ngày hôm nay. Những người tuổi Tý trời sinh đã thông minh, tinh nhanh hơn người trong cuộc sống họ luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Người tuổi Tý là người kiên định, khi đối diện với khó khăn tử thách vẫn luôn kiên định, tìm mọi cách để chinh phục những thứ mình thích. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống.

Tử vi cho biết, người tuổi Tý chính là con giáp thăng quan phát tài trong 10 ngày tới. Con giáp này dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu sẽ phát tài bấy nhiều. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này, người tuổi Tý không chỉ may mắn trong công danh, tiền bạc mà còn rất may mắn trong tình duyên. Với người tuổi Tý còn độc thân sẽ có đôi có cặp. Với người đã có tình yêu của mình sẽ càng thêm gắn bó, cuộc sống thăng hoa thêm phần yêu mến.

10 ngày tới (24/6 - 3/7), 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi dự đoán, trong 10 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, mở ra một tương lai tươi sáng, rộng mở riêng cho mình. Con giáp may mắn này sẽ chính thức giã từ với giai đoạn khó khăn, chật vật trước đó, mà đón chào vô vàn phúc lộc, tiền tài.

Tuổi Dần sẽ liên tục trúng đậm nhiều bản hợp đồng lớn, chiến thắng được các đối thủ cạnh tranh và giành về những khoản lợi nhuận kếch xù. Những người tuổi Dần sẽ có cơ hội thăng quan phát tài trong tuần mới, hãy tận dụng cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai.

10 ngày tới (24/6 - 3/7), 3 con giáp tài lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp: Thìn vận trình rực sáng, may mắn bủa vây, Ngọ - Hợi cẩn thận vạ miệng, rước họa vào thân

Tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp: Thìn vận trình rực sáng, may mắn bủa vây, Ngọ - Hợi cẩn thận vạ miệng, rước họa vào thân

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 20/6/2023 của 12 con giáp, những người tuổi Thìn thời vận sáng chói, may mắn đủ đầy, làm đâu lời đó, cơ hội phất lên chỉ trong sớm muộn. Trong khi đó, Ngọ - Hợi, cẩn thận lời ăn tiếng nói, tiểu nhân ghen ghét, hãm hại đủ đường.

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