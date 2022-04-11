10 ngày cuối tháng 4, Quý Nhân tề tựu, 3 con giáp này đón nhận nhiều phước lành, vận trình chuyển biến tích cực, công danh tiền tài thăng hoa mỹ mãn

Người tuổi Thân rất ham học hỏi, và sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ, nếu như may mắn phát huy được tốt sở thích của mình thì sau này sẽ có cơ hội thành công vượt trội trong 10 ngày cuối tháng 4.

Theo tử vi 12 con giáp, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái được "quả ngọt" trong 10 ngày cuối tháng 4. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới.

Là một trong 3 con giáp bùng nổ tài lộc trong 10 ngày cuối tháng 4, vận khí của tuổi Dậu trong những tháng này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ. Chỉ cần biết vận dụng những gì mình được học, cộng với kinh nghiệm mà bản thân đã tích lũy sau nhiều lần thất bại, không khó để bạn giành lấy những gì xứng đáng với mình.

Trong thời gian này, với nhiều cơ hội gặp gỡ và được quý nhân trợ giúp, tuổi Dậu sẽ từng bước đạt được những thành công lớn và vững chắc. Không những sự nghiệp suôn sẻ thuận lợi mà con giáp may mắn này còn tìm được cơ hội cải thiện cuộc sống, đổi đời từ đây.

Vận khí của tuổi Dậu trong những tháng này rất thịnh vượng và có nhiều điều đáng mong chờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo dự đoán cho 12 con giáp, những người tuổi Hợi chân thành và ngay thẳng, làm việc nghiêm túc. Họ hào phóng, ít so đo tính toán với người khác. Con giáp này thường có phúc khí hơn người.

Trong 10 ngày cuối tháng 4, con giáp tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ của thần tài và quý nhân càng thêm may mắn. Họ là những người tốt được phần thưởng xứng đáng, được giàu sang phú quý. Những người tuổi Hợi sẽ nhận được thành quả gấp đôi với một nửa nỗ lực.

Trong 10 ngày cuối tháng 4, con giáp tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ của thần tài và quý nhân càng thêm may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.