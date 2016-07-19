Mẹ sau sinh khỏe gấp 'bội phần' nếu xông hơi đúng cách

Xông hơi sau sinh là phong tục từ bao đời nay của ông bà xưa để giúp tẩy uế, xua tan tà khí, giúp máu huyết lưu thông. Tuy nhiên nếu xông lá thuốc không đúng thời điểm và không đúng cách càng khiến cơ thể mẹ sau sinh yếu ớt, dễ mắc bệnh.

Có nên xông hơi ngay sau khi sinh không?

Trong quá trình mang bầu phụ nữ rất hay bị ngứa vùng kín, do tiết dịch âm đạo nhiều hơn dễ làm vùng kín ẩm ướt từ đó sinh ra cảm giác ngứa khó chịu, nhất là ở phụ nữ sau sinh.

Theo trao đổi, Lương y Bùi Hồng Minh cho rằng thai phụ xông lá thuốc ngay sau sinh là không nên. Vì khi "vượt cạn" cơ thể phụ nữ mất nhiều sức, yếu ớt do mao mạch tử cung bị xung huyết ứ đọng, mất huyết, lỗ chân lông mở nên khi xông hơi thai phụ sẽ dễ bị nhiễm lạnh và mệt mỏi hơn. Nên việc xông hơi vốn dĩ là để thai phụ tốt hơn, nhưng lại vô tình gây nguy hiểm cho sản phụ.

Do vậy, đó là lý do nhiều thai phụ chọn biện pháp xông hơi với lá thuốc sau sinh để diệt khuẩn, khử mùi hôi, đồng thời trừ khử tà khí xấu. Loại lá thường được thai phụ chọn để xông là lá trầu.

Cách xông vùng kín bằng lá trầu

Bước 1: Chuẩn bị lá trầu đã được làm sạch, vò nát rồi cho thêm chút muối vào và đun sôi.

Bước 2: Trong quá trình xong hơi, sản phụ nhớ mặc váy không mặc quần lót nhé.

Bước 3: Ngồi trước nồi nước xông, mở hé vung dần để cho hơi nước bay vào vùng kín khoảng 10-15 phút.

Bước 4: Sau đó đợi khoảng 30 phút để nồi nước nguội. Dùng nước đã xông rửa sạch vùng kín.

Những điều mẹ sau sinh nên lưu ý khi xông hơi

- Thực hiện xông hơi sau sinh 4 ngày trở lên.

- Chọn nơi kín gió để xông hơi, nếu không mẹ sẽ dễ bị cảm lạnh khi mồ hôi ra.

- Đối với thai phụ vừa sinh bằng biện pháp mổ thì nên để vết mổ khô hẳn rồi mới xông. An toàn nhất là thời điểm sau sinh 1 tuần.

- Không được xông hơi sau khi ăn no hoặc đang đói.

- Uống nước trước khi xông để cơ thể không mất nước.

- Lau khô người trước khi xông hơi với lá thuốc.

- Sau khi xông xong không nên tắm ngay, mà hãy để cơ thể lấy lại cân bằng nhiệt trong cơ thể ít nhất 6 tiếng.