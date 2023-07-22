TPHCM: Số ca mắc tay chân miệng dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh, có thể thiếu thuốc điều trị từ cuối tháng 7

Sức khỏe 22/07/2023 11:13

Ngày 22/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tuần qua, số ca mắc tay chân miệng (TCM) trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng nhanh với 2.172 ca bệnh được ghi nhận, tăng gấp 2,1 lần so với trung bình 4 tuần trước là 1.020 ca.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, theo trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), tất cả các quận huyện đều ghi nhận số ca mắc TCM trong tuần qua tăng so với trung bình 4 tuần trước. Các quận Bình Tân, Tân Phú và huyện Bình Chánh có số ca mắc trên 100.000 dân cao.

Dự báo, số ca mắc TCM và số ca nặng sẽ tiếp tục gia tăng trong những tuần sắp tới. Trong đó, tỷ lệ nhập viện và tỷ lệ ca nặng từ các tỉnh, thành chuyển đến TPHCM chiếm khoảng 80%.

TPHCM: Số ca mắc tay chân miệng dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh, có thể thiếu thuốc điều trị từ cuối tháng 7 - Ảnh 1
Số ca mắc tay chân miệng tăng nhanh, bệnh nhi phải nằm ghép - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Trước đó, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Y tế báo cáo về tình hình TCM đang tăng nhanh ở TPHCM và các tỉnh khu vực phía Nam, trong khi lượng tồn thuốc Immunoglobulin (IVIG) sử dụng điều trị TCM tại các bệnh viện hiện chỉ còn khoảng 2.400 lọ, dự kiến đến cuối tháng 8/2023 mới có đợt thuốc IVIG nhập khẩu tiếp theo với số lượng hạn chế và nguy cơ thành phố sẽ thiếu thuốc IVIG điều trị TCM sẽ bắt đầu từ cuối tháng 7/2023 trở đi hoặc sớm hơn nếu tình hình dịch còn diễn tiến nhanh và phức tạp như hiện nay.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm hiện các bệnh viện ở TP phải tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh từ các tỉnh, thành khác chuyển đến (chiếm 60-80%), trong đó có những ca chuyển độ nặng rất nhanh và nguy kịch.

TPHCM: Số ca mắc tay chân miệng dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh, có thể thiếu thuốc điều trị từ cuối tháng 7 - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám vết loét trong miệng bệnh nhi mắc tay chân miệng đang điều trị tại khoa nhiễm - thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Về cung ứng thuốc điều trị bệnh tay chân miệng, Sở Y tế TP cho biết tuy đã chuẩn bị, nhưng cơ số thuốc dự trữ của TP dự kiến không đủ đáp ứng trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhanh và TP luôn phải tiếp nhận người bệnh nặng từ các tỉnh chuyển đến như hiện nay.

Cụ thể, số lượng thuốc IVIG dùng mỗi ngày tăng từ 80-150 lọ (từ ngày 7 đến 13-7) và tăng lên đến xấp xỉ 200 lọ thuốc (từ 13-7 trở đi) và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong khi lượng tồn IVIG tại các bệnh viện hiện khoảng 2.400 lọ, và dự kiến đến cuối tháng 8 tới mới có đợt thuốc IVIG nhập khẩu tiếp theo. 

 

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Từ khóa:   bệnh tay chân miệng thuốc điều trị tay chân miệng thuốc IVIG

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