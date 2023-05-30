Càng ngày việc dùng thuốc của bệnh nhân trở nên phức tạp hơn do thị trường thuốc hiện nay có rất nhiều chủng loại, dạng bào chế nên bệnh nhân cần tuân thủ theo đúng chỉ định của dược sĩ để hạn chế tới mức tối đa các nguy cơ gặp phải tác dụng phụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bác sĩ Trần Bảo Quốc có vợ là Dược sĩ Đại học, cùng làm chung trong ngành Y tế, cả hai đều tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, cũng như cung cấp thông tin sức khỏe chung cho bệnh nhân. Hiểu được sứ mệnh chung của cả bác sĩ và dược sĩ là tất cả đều để đảm bảo an toàn nhằm điều trị cho người bệnh và cải thiện tình trạng sức khỏe người bệnh một cách kịp thời và có hiệu quả cao nhất.

Chính vì vậy, hai người đã luôn ấp ủ cho mình về một hệ thống chuỗi nhà thuốc hiện đại, đem chất lượng thuốc tốt nhất đến mọi người. Tuy nhiên, mô hình chuỗi nhà thuốc này hoàn toàn mới lạ và đầy thách thức, chưa 1 ai và chưa có 1 tiền lệ về hệ thống như vậy trong địa phương. Mặt khác, muốn mở phải có nhân lực, nhưng lúc đó chỉ có vợ chồng bác sĩ.

Sau khi đi học hỏi ở nhiều nơi, nhận thấy mô hình quầy thuốc đã lỗi thời không còn hợp với xu thế hiện tại. Năm 2019, sau khi tiếp nhận quyền quản lý quầy thuốc tây số 22 có thâm niên hơn 25 năm, Bác sĩ Trần Bảo Quốc cùng vợ đã thay đổi từ mô hình quầy thuốc truyền thống thành mô hình chuỗi nhà thuốc hiện đại. Đây cũng là khi Bảo Bình cùng thống nhất xác định sứ mệnh “Bảo vệ bình an cho sức khỏe” sẽ là kim chỉ nam cho sự phát triển của toàn bộ hệ thống.

Đội ngũ nhân viên tại nhà thuốc Bảo Bình

Hệ thống nhà thuốc Bảo Bình được xây dựng không chỉ vì lợi nhuận mà còn vì mong muốn chăm sóc sức khỏe cho mọi người, làm nên những điều ý nghĩa. Vợ chồng bác sĩ Trần Bảo Quốc thấy hạnh phúc hơn khi mình tạo được những giá trị tốt cho cộng đồng.

Đúng với lời hứa và sứ mệnh, Bác sĩ Trần Bảo Quốc đã nỗ lực mang tới toàn thể mọi người một thương hiệu uy tín, đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn, thân thiện và đáp ứng trọn vẹn đầy đủ nhu cầu của mọi người…

Nhà thuốc Bảo Bình bán thuốc kèm khám chữa bệnh cho khách hàng

Đến nay, Bảo Bình đã sở hữu hệ thống gồm 5 chi nhánh trong huyện Bố Trạch, với cam kết cung cấp đầy đủ loại thuốc cần thiết và xây dựng đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn, luôn tận tâm vì khách hàng. Trong tương lai, Bác sĩ Trần Bảo Quốc hy vọng sẽ mở rộng ra toàn tỉnh Quảng Bình. 5 năm một hành trình của Bảo Bình được định danh bởi chính niềm tin của khách hàng. Đây chính là tâm huyết của Bác sĩ Trần Bảo Quốc cùng vợ của mình.

Ngoài ra, bác sĩ đang làm việc chuyên khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình. Với chuyên môn về dược liệu được học tập trong 7 năm tại học viện y dược học cổ truyền Việt Nam, bác sĩ Trần Bảo Quốc đang khám chữa bệnh cho rất nhiều bệnh nhân tại Quảng Bình. Bác sĩ Trần Bảo Quốc còn đang phụ trách tham vấn y tế cho các viết bài về các dược liệu như đông trùng hạ thảo, sâm, nấm linh chi, yến sào cho công ty TNHH Milany.

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