HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia

Sức khỏe 19/12/2018 09:59

Người Việt Nam hay có câu “Nam vô tửu như kỳ vô phong” để cổ súy cho việc uống rượu, bia trong các cuộc nhậu, cuộc liên hoan... Tuy nhiên, uống rượu bia nhiều chính là bước các bạn gây áp lực cho dạ dày và lục phủ ngũ tạng.

Bạn có biết rượu bia chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người nhất là đường tiêu hóa. Do đó, nếu không có phương án ngăn chặn tác động của rượu bia lên dạ dày sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như như thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày thậm chí là ung thư. HP Bao Tử với thành phần chính là nano curcumin chính là giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia.

HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia - Ảnh 1

Người Việt Nam hay có câu “Nam vô tửu như kỳ vô phong” để  cổ súy cho việc uống rượu, bia trong các cuộc nhậu, cuộc liên hoan...Tuy nhiên, uống rượu bia nhiều chính là bước các bạn gây áp lực cho dạ dày và lục phủ ngũ tạng.

Tác hại của việc uống rượu bia quá nhiều?

Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chia sẻ việc lạm dụng rượu bia có thể làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh giao cảm chi phối hệ tiêu hóa. Do đó, nếu các bạn uống rượu bia quá nhiều sẽ làm tăng áp lực carbon dioxide trong dạ dày làm tổn thương nặng tại các ổ viêm dẫn đến viêm loét, thủng dạ dày.

HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia - Ảnh 2

Thông thường khi uống rượu bia sẽ gây ức chế tạo thành các chất nhầy, đồng thời sẽ kích thích tạo ra nhiều thêm acid dịch vị dẫn đến làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Do đó, muốn bảo vệ dạ dày trước tác động của rượu bia các bạn cần tiến hành tạo ra một lớp màng bao phủ phía bên ngoài.

Bí quyết nào để bảo vệ dạ dày trước rượu bia?

Hạn chế rượu bia được xem là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh dạ dày và các chứng bệnh liên quan. Tuy nhiên, đối với những người phải thường xuyên tiếp khách và uống rượu bia thì  điều này rất khó. Do đó, muốn ngăn ngừa tác động từ rượu bia đến viêm loét dạ dày các bạn cần phải cân bằng giữa hai yếu tố tấn công và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi tỷ lệ này được cân bằng thì hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh, hấp thu tốt các dưỡng chất và giúp giảm căng thẳng, stress cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

HP Bao Tử với chiết xuất từ thảo dược quý từ thiên nhiên và tinh chất nghệ Nano Curcumin sẽ có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày trước tác động của rượu bia. Trong đó, lá khôi với thành phần chính là tanin và glucosid có tác dụng trung hòa độ pH và giảm dịch tiết acid dạ dày rất hiệu quả.

HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia - Ảnh 3

Lá dạ cẩm có thành phần chính là alcaloid, tanin, sponin có tác dụng giảm đau, trung hòa dịch vụ làm liền nhanh các vết loét dạ dày.

Chè dây có chứa Flavonoid, tanin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm viêm loét dạ dày và diệt vi khuẩn HP trú ngụ.

Kết hợp với Nano curcumin giúp tăng lượng chất nhầy dịch vị bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng của bạn. Từ đó giúp ngăn chặn sự tác động của acid từ rượu bia lên trên thành dạ dày. Tinh chất nghệ curucmin còn có khả năng làm liền nhanh các vết loét tái tạo nhanh niêm mạc dạ dày tăng cường sức đề kháng.

HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia - Ảnh 4

Mỗi lần uống rượu bia các bạn chỉ cần uống trước 2 viên HP Bao Tử cách khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các hoạt chất từ trong viên thuốc sẽ hòa tan và phát huy tác dụng bảo vệ thành dạ dày hiệu quả trong các cuộc vui.

Đối với những người có nguy cơ bị bệnh dạ dày cần thường xuyên uống HP Bao Tử sẽ là cách giúp hỗ trợ chống oxy hóa, hạn chế các tác nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày.

Các bạn có nhu cầu mua HP Bao Tử hiện đang có bán tại tất cả các nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Liên hệ ngay với tổng đài tư vấn miễn phí 0911 85 8989 để được tư vấn và biết thêm chi tiết về sản phẩm.

Tham khảo chi tiết sản phẩm: https://hpbaotu.com/

Phân phối và tiếp thị: Công ty Cổ phần Decotra

Địa chỉ: Phòng 107A, Tòa nhà 133, Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, tp. Hà Nội.

Điện thoại: 0243 217 1626 – 0911. 858. 989

Email: info@decotra.vn

Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư buồng trứng mà con gái không được chủ quan bỏ qua

Đây là những dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư buồng trứng mà con gái không được chủ quan bỏ qua

Đừng chủ quan bỏ qua bất kỳ dấu hiệu khác thường nào trên cơ thể vì nó có thể là triệu chứng cảnh báo nhiều loại bệnh ung thư khác nhau, trong đó có cả bệnh ung thư buồng trứng.

Xem thêm
Từ khóa:   HP Bao Tử bệnh dạ dày ngăn ngừa bệnh dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 9 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 5 giờ 39 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 6 giờ 39 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 6 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm