HP Bao Tử - Giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia

Bạn có biết rượu bia chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm cho sức khỏe con người nhất là đường tiêu hóa. Do đó, nếu không có phương án ngăn chặn tác động của rượu bia lên dạ dày sẽ dẫn đến nhiều biến chứng như như thủng dạ dày, xuất huyết dạ dày thậm chí là ung thư. HP Bao Tử với thành phần chính là nano curcumin chính là giải pháp cứu cánh cho dạ dày của người hay uống rượu bia.

Người Việt Nam hay có câu “Nam vô tửu như kỳ vô phong” để cổ súy cho việc uống rượu, bia trong các cuộc nhậu, cuộc liên hoan...Tuy nhiên, uống rượu bia nhiều chính là bước các bạn gây áp lực cho dạ dày và lục phủ ngũ tạng.

Theo các bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa chia sẻ việc lạm dụng rượu bia có thể làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh giao cảm chi phối hệ tiêu hóa. Do đó, nếu các bạn uống rượu bia quá nhiều sẽ làm tăng áp lực carbon dioxide trong dạ dày làm tổn thương nặng tại các ổ viêm dẫn đến viêm loét, thủng dạ dày.

Thông thường khi uống rượu bia sẽ gây ức chế tạo thành các chất nhầy, đồng thời sẽ kích thích tạo ra nhiều thêm acid dịch vị dẫn đến làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Do đó, muốn bảo vệ dạ dày trước tác động của rượu bia các bạn cần tiến hành tạo ra một lớp màng bao phủ phía bên ngoài.

Bí quyết nào để bảo vệ dạ dày trước rượu bia?

Hạn chế rượu bia được xem là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh dạ dày và các chứng bệnh liên quan. Tuy nhiên, đối với những người phải thường xuyên tiếp khách và uống rượu bia thì điều này rất khó. Do đó, muốn ngăn ngừa tác động từ rượu bia đến viêm loét dạ dày các bạn cần phải cân bằng giữa hai yếu tố tấn công và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi tỷ lệ này được cân bằng thì hệ tiêu hóa sẽ khỏe mạnh, hấp thu tốt các dưỡng chất và giúp giảm căng thẳng, stress cho cơ thể khỏe mạnh hơn.

HP Bao Tử với chiết xuất từ thảo dược quý từ thiên nhiên và tinh chất nghệ Nano Curcumin sẽ có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày trước tác động của rượu bia. Trong đó, lá khôi với thành phần chính là tanin và glucosid có tác dụng trung hòa độ pH và giảm dịch tiết acid dạ dày rất hiệu quả.

Lá dạ cẩm có thành phần chính là alcaloid, tanin, sponin có tác dụng giảm đau, trung hòa dịch vụ làm liền nhanh các vết loét dạ dày.

Chè dây có chứa Flavonoid, tanin có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm viêm loét dạ dày và diệt vi khuẩn HP trú ngụ.

Kết hợp với Nano curcumin giúp tăng lượng chất nhầy dịch vị bảo vệ niêm mạc dạ dày, tá tràng của bạn. Từ đó giúp ngăn chặn sự tác động của acid từ rượu bia lên trên thành dạ dày. Tinh chất nghệ curucmin còn có khả năng làm liền nhanh các vết loét tái tạo nhanh niêm mạc dạ dày tăng cường sức đề kháng.

Mỗi lần uống rượu bia các bạn chỉ cần uống trước 2 viên HP Bao Tử cách khoảng 1 tiếng đồng hồ. Các hoạt chất từ trong viên thuốc sẽ hòa tan và phát huy tác dụng bảo vệ thành dạ dày hiệu quả trong các cuộc vui.

Đối với những người có nguy cơ bị bệnh dạ dày cần thường xuyên uống HP Bao Tử sẽ là cách giúp hỗ trợ chống oxy hóa, hạn chế các tác nhân gây ra bệnh viêm loét dạ dày.

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