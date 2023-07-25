Chơi game 12 tiếng một ngày, nam sinh viên phải nhập viện tâm thần

Sức khỏe 25/07/2023 09:13

Nam sinh viên 22 tuổi phải dừng học, nhập viện tâm thần điều trị do rối loạn cảm xúc, giấc ngủ vì chơi game liên tục ngày 10-12 tiếng, thậm chí bỏ học chơi cả ngày không ăn, không ngủ.

Theo thông tin từ VTC News, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Long - phòng Sử dụng chất và Y học hành vi (Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận điều trị P.M.Q (22 tuổi, ở Hà Nội) bị nghiện game.   

Nam thanh niên vào viện trong tình trạng dễ cáu gắt, đánh mẹ, bỏ ăn và mất ngủ. Q từng là sinh viên khoa công nghệ sinh học của Đại học Mở. Bố mẹ ly hôn từ khi nam sinh học lớp 7, hiện anh ở cùng với mẹ. Kinh tế gia đình ở mức trung bình, Q. được nhận xét là người vui vẻ, hoà đồng.

Năm lớp 7 Q. bắt đầu chơi game online, ban đầu được bạn bè rủ chơi cùng. Sau đó anh thích thú các trò chơi vì giúp giải toả căng thẳng học tập và quen nhiều người hơn. Dần dần Q. dành 10-12 tiếng/ngày để chơi game, thậm chí nhiều hơn, có khi bỏ bữa hoặc chỉ ăn uống qua loa như mỳ tôm hay nước tăng lực.

Thấy con chơi game, mẹ nhiều lần khuyên bảo và tắt máy tính, nhưng phản ứng của Q. là cáu gắt, cãi lại mẹ, thậm chí đánh cả mẹ.

Chơi game 12 tiếng một ngày, nam sinh viên phải nhập viện tâm thần - Ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Thành Long thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh minh họa: VTC News

Q. không còn thích thú với những sở thích cũ của bản thân như đá bóng, trò chuyện với bạn bè, chỉ tập trung vào chơi game. Kết quả học tập dần sa sút, từ học lực khá giỏi xuống học lực trung bình. Từ khi thi đỗ đại học, Q.chuyển lên ở trọ cùng với các bạn, mẹ không còn giám sát, đôn đốc như trước.

Giáo viên ở trường chú ý đến các biểu hiện lạ của nam sinh nên gọi điện báo cho gia đình.

Q được người nhà đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương hai đợt, đợt 1 kéo dài 6 tháng và đợt 2 là 3 tháng.

Hai tuần gần đây mẹ thu máy tính không cho nam sinh chơi game, Q. liền nặng lời với mẹ, tìm cách trốn ra khỏi nhà. Hai ngày trước vào viện, bệnh nhân bồn chồn, cáu gắt nhiều, đêm ngủ kém, khoảng 2-3 tiếng/ đêm, ăn uống kém được mẹ cho nhập viện.

Theo thông tin từ VnExpress, tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng nghiện game online, rối loạn cảm xúc hành vi, giấc ngủ. Bác sĩ Nguyễn Thành Long, người điều trị trực tiếp, cho biết thời gian đầu nhập viện, bệnh nhân không chủ động trong giao tiếp, vận động. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị bằng phương pháp hóa trị và tâm lý, hiện nam sinh đã cải thiện, ăn ngủ tốt hơn.

Bác sĩ Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng Sử dụng chất và y học hành vi, cho hay trò chơi điện tử hiện trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất toàn cầu. Cùng với đó, tỷ lệ nghiện game cũng tăng ở mức 8,5% đối với nam và 3,5% đối với nữ trong năm 2022. Trong đó, tỷ lệ nghiện ở châu Á cao nhất (6,3%), Bắc Mỹ (3,6%), châu Âu (2,7%).

Hiện chưa có thống kê chính thức về số người nghiện game online ở Việt Nam. Nhưng một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy nhóm tuổi 10-24 nhập đơn vị này điều trị vì nghiện internet, game chiếm 43%.

Chơi game 12 tiếng một ngày, nam sinh viên phải nhập viện tâm thần - Ảnh 2
Bác sĩ Long tư vấn cho một bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, chiều 24/7 - Ảnh: VnExpress

Nghiện game online khiến thanh thiếu niên không kiểm soát được hành vi chơi game của mình, luôn bị thôi thúc bởi ham muốn được chơi khi tham gia hoạt động khác. Người bệnh cũng khó chịu, cáu gắt hoặc gây hấn bằng lời nói, thể chất khi phải chấm dứt hoặc giảm chơi. Bên cạnh đó, nhóm này gặp bất thường trong hành vi, sinh hoạt, lối sống, khiến sức khỏe thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, một trong nguyên nhân chính gây nghiện game là các xung đột tâm lý. Đặc biệt, ở tuổi thanh thiếu niên, do sự phát triển tâm sinh lý muốn trở thành người lớn, muốn được tôn trọng, song bố mẹ giáo dục bằng roi vọt hay áp đặt, khiến các em cô đơn, bất mãn, chán nản. Việc chơi game như một cách thể hiện bản thân và cảm xúc, bác sĩ Ngọc nhận định.

Tình trạng trẻ thiếu địa điểm vui chơi, sử dụng internet nhiều hơn cũng khiến gia tăng trường hợp nghiện game. Trong khi đó, người tạo game luôn tìm mọi cách để thu hút người chơi, cho thanh thiếu niên nhập vai, chia sẻ cảm xúc cá nhân, tương tác và thể hiện ý tưởng. Tỷ lệ này càng tăng trong và sau đại dịch Covid, do trẻ có cơ hội sử dụng các thiết bị điện tử nhiều hơn.

Bệnh nghiện game online có thể điều trị bằng cách kết hợp các liệu pháp hành vi, tâm lý, điện trị liệu, hóa trị liệu... Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay bệnh có nguy cơ tái phát nên cần kết hợp bác sĩ, người trị liệu và gia đình để kiểm soát.

 

 

 

Nghi phạm nghiện game, giấu cháu bé 5 tuổi để giải cứu lập công: WHO liệt kê "nghiện game" là một loại bệnh tâm thần, có thể gây hàng loạt hậu quả khủng khiếp

Nghi phạm nghiện game, giấu cháu bé 5 tuổi để giải cứu lập công: WHO liệt kê "nghiện game" là một loại bệnh tâm thần, có thể gây hàng loạt hậu quả khủng khiếp

Nhận ra được những hậu quả nghiêm trọng mà chứng nghiện game đem lại cho cuộc sống của giới trẻ, WHO đã đánh giá đây thực sự là một loại bệnh tâm thần.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh nghiện game bệnh viện tâm thần con nghiện game

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 25 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 40 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 55 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 10 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm