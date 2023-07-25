Nam thanh niên vào viện trong tình trạng dễ cáu gắt, đánh mẹ, bỏ ăn và mất ngủ. Q từng là sinh viên khoa công nghệ sinh học của Đại học Mở. Bố mẹ ly hôn từ khi nam sinh học lớp 7, hiện anh ở cùng với mẹ. Kinh tế gia đình ở mức trung bình, Q. được nhận xét là người vui vẻ, hoà đồng.

Theo thông tin từ VTC News, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Long - phòng Sử dụng chất và Y học hành vi (Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, đơn vị mới tiếp nhận điều trị P.M.Q (22 tuổi, ở Hà Nội) bị nghiện game.

Thấy con chơi game, mẹ nhiều lần khuyên bảo và tắt máy tính, nhưng phản ứng của Q. là cáu gắt, cãi lại mẹ, thậm chí đánh cả mẹ.

Năm lớp 7 Q. bắt đầu chơi game online, ban đầu được bạn bè rủ chơi cùng. Sau đó anh thích thú các trò chơi vì giúp giải toả căng thẳng học tập và quen nhiều người hơn. Dần dần Q. dành 10-12 tiếng/ngày để chơi game, thậm chí nhiều hơn, có khi bỏ bữa hoặc chỉ ăn uống qua loa như mỳ tôm hay nước tăng lực.

Bác sĩ Nguyễn Thành Long thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh minh họa: VTC News

Q. không còn thích thú với những sở thích cũ của bản thân như đá bóng, trò chuyện với bạn bè, chỉ tập trung vào chơi game. Kết quả học tập dần sa sút, từ học lực khá giỏi xuống học lực trung bình. Từ khi thi đỗ đại học, Q.chuyển lên ở trọ cùng với các bạn, mẹ không còn giám sát, đôn đốc như trước.

Giáo viên ở trường chú ý đến các biểu hiện lạ của nam sinh nên gọi điện báo cho gia đình.

Q được người nhà đưa vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương hai đợt, đợt 1 kéo dài 6 tháng và đợt 2 là 3 tháng.

Hai tuần gần đây mẹ thu máy tính không cho nam sinh chơi game, Q. liền nặng lời với mẹ, tìm cách trốn ra khỏi nhà. Hai ngày trước vào viện, bệnh nhân bồn chồn, cáu gắt nhiều, đêm ngủ kém, khoảng 2-3 tiếng/ đêm, ăn uống kém được mẹ cho nhập viện.

Theo thông tin từ VnExpress, tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng nghiện game online, rối loạn cảm xúc hành vi, giấc ngủ. Bác sĩ Nguyễn Thành Long, người điều trị trực tiếp, cho biết thời gian đầu nhập viện, bệnh nhân không chủ động trong giao tiếp, vận động. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị bằng phương pháp hóa trị và tâm lý, hiện nam sinh đã cải thiện, ăn ngủ tốt hơn.

Bác sĩ Bùi Nguyễn Hồng Bảo Ngọc, Phó trưởng phòng Sử dụng chất và y học hành vi, cho hay trò chơi điện tử hiện trở thành một trong những hình thức giải trí phổ biến nhất toàn cầu. Cùng với đó, tỷ lệ nghiện game cũng tăng ở mức 8,5% đối với nam và 3,5% đối với nữ trong năm 2022. Trong đó, tỷ lệ nghiện ở châu Á cao nhất (6,3%), Bắc Mỹ (3,6%), châu Âu (2,7%).

Hiện chưa có thống kê chính thức về số người nghiện game online ở Việt Nam. Nhưng một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần cho thấy nhóm tuổi 10-24 nhập đơn vị này điều trị vì nghiện internet, game chiếm 43%.

Bác sĩ Long tư vấn cho một bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần, chiều 24/7 - Ảnh: VnExpress

Nghiện game online khiến thanh thiếu niên không kiểm soát được hành vi chơi game của mình, luôn bị thôi thúc bởi ham muốn được chơi khi tham gia hoạt động khác. Người bệnh cũng khó chịu, cáu gắt hoặc gây hấn bằng lời nói, thể chất khi phải chấm dứt hoặc giảm chơi. Bên cạnh đó, nhóm này gặp bất thường trong hành vi, sinh hoạt, lối sống, khiến sức khỏe thể chất và tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, một trong nguyên nhân chính gây nghiện game là các xung đột tâm lý. Đặc biệt, ở tuổi thanh thiếu niên, do sự phát triển tâm sinh lý muốn trở thành người lớn, muốn được tôn trọng, song bố mẹ giáo dục bằng roi vọt hay áp đặt, khiến các em cô đơn, bất mãn, chán nản. Việc chơi game như một cách thể hiện bản thân và cảm xúc, bác sĩ Ngọc nhận định.

Tình trạng trẻ thiếu địa điểm vui chơi, sử dụng internet nhiều hơn cũng khiến gia tăng trường hợp nghiện game. Trong khi đó, người tạo game luôn tìm mọi cách để thu hút người chơi, cho thanh thiếu niên nhập vai, chia sẻ cảm xúc cá nhân, tương tác và thể hiện ý tưởng. Tỷ lệ này càng tăng trong và sau đại dịch Covid, do trẻ có cơ hội sử dụng các thiết bị điện tử nhiều hơn.

Bệnh nghiện game online có thể điều trị bằng cách kết hợp các liệu pháp hành vi, tâm lý, điện trị liệu, hóa trị liệu... Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay bệnh có nguy cơ tái phát nên cần kết hợp bác sĩ, người trị liệu và gia đình để kiểm soát.