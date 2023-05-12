'Chỉ cảm thấy đói thôi cũng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa'

Sức khỏe 12/05/2023 17:03

Ăn ít thức ăn hơn và giảm lượng calo nạp vào đã được biết là giúp giảm lão hóa, nhưng một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng chỉ cần cảm thấy đói cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa.

Theo Đại học Y khoa Michigan, một nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ Scott Fletcher đứng đầu đã công bố kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa tuổi thọ và tuổi thọ sau khi khiến ruồi dấm đói trên tạp chí khoa học 'Science'.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào kết quả của một nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng tác dụng kéo dài tuổi thọ của việc nhịn ăn chỉ biến mất khi vị và mùi ngay cả khi thức ăn không được nuốt vào, đồng thời xem xét liệu những thay đổi trong não kích thích tìm kiếm thức ăn có ảnh hưởng đến việc kéo dài tuổi thọ hay không.

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Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu đã làm cho ruồi giấm cảm thấy đói bằng cách kiểm soát thức ăn của chúng hoặc kích hoạt các dây thần kinh não liên quan.

Đầu tiên, ruồi dấm không được cho ăn gì trong 20 giờ, sau đó các axit amin thiết yếu leucine, isoleucine và valine được cung cấp các lượng axit amin chuỗi nhánh (BCAA) khác nhau trong khoảng 3 giờ, và ruồi dấm được phép ăn đường và men thực phẩm tự do. Đã có những nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng khi lượng BCAA trong thực phẩm giảm đi, cảm giác thèm ăn protein sẽ tăng lên và tuổi thọ của động vật có vú cũng như ruồi giấm tăng lên, vì vậy nhóm nghiên cứu tập trung vào vấn đề này.

Kết quả là, người ta phát hiện ra rằng ruồi giấm ăn chế độ ăn ít BCAA ăn nhiều thức ăn lên men hơn đường, không giống như những người ăn chế độ ăn nhiều BCAA.

'Chỉ cảm thấy đói thôi cũng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu cho biết sở thích của ruồi giấm đối với thức ăn có men hơn đường là biểu hiện của cơn đói dựa trên nhu cầu và những con ruồi này tiêu thụ nhiều thức ăn và calo hơn và sống lâu hơn.

Nhóm nghiên cứu cũng sử dụng công nghệ optogenetic để ruồi giấm tiếp xúc với ánh sáng đỏ nhằm kích hoạt các dây thần kinh não liên quan đến 'cơn đói'.

Những con ruồi giấm cảm thấy đói và thèm ăn do kích hoạt thần kinh, tiêu thụ lượng thức ăn gấp đôi so với những con ruồi giấm không cần kích thích ánh sáng khác và sống lâu hơn nhiều.

Tiến sĩ Christy Weaver, tác giả đầu tiên của bài báo: "Có vẻ như đã tạo ra một dạng đói mà ruồi giấm không thể thỏa mãn, và điều này cho phép chúng sống lâu hơn", ông nói.

Nhóm nghiên cứu cũng xác định động lực học phân tử dẫn đến những thay đổi trong bộ gen biểu sinh của các tế bào thần kinh liên quan và những thay đổi này được cho là ảnh hưởng đến số lượng gen cụ thể được biểu hiện trong não của ruồi giấm, cuối cùng ảnh hưởng đến hành vi ăn uống và quá trình lão hóa.

'Chỉ cảm thấy đói thôi cũng có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Fletcher cho biết: "Chúng tôi đã tách tác dụng kéo dài tuổi thọ của việc nhịn ăn khỏi tất cả các biện pháp dinh dưỡng mà các nhà nghiên cứu khác đã giải quyết trong nhiều năm. Nhận ra rằng thực phẩm không đủ là đủ". 

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh: “Có mọi lý do để hy vọng rằng các cơ chế tìm thấy ở ruồi giấm cũng sẽ điều chỉnh cơn đói ở các loài khác”, đồng thời cho biết thêm rằng cần thận trọng khi áp dụng những kết quả này cho con người.

Nhóm nghiên cứu cho biết họ có kế hoạch điều tra xem niềm vui khi ăn của ruồi giấm và con người có liên quan như thế nào đến tuổi thọ.

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Từ khóa:   ruồi giấm sự lão hóa quá trình lão hóa

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