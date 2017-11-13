Tuy nhiên, cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ không cho hiệu quả cải thiện tức thì, cần phải kiên trì thực hiện mới có hiệu quả điều trị như mong muốn. Nếu bỏ ngang giữa chừng bệnh sẽ không khỏi, có diễn biến phức tạp và trở nên nặng hơn.

Bệnh trĩ chữa trị càng sớm càng tốt, các thao tác thực hiện sẽ đơn giản và không tốn nhiều thời gian điều trị. Như vậy khi áp dụng cách chữa trị bệnh trĩ bằng đu đủ cũng có hiệu quả cao hơn, nhanh chóng chấm dứt tình trạng đau rát, khó chịu khi đi ngoài.

Đu đủ xanh, ương hay chín kỹ đều có thể chữa trị bệnh trĩ hiệu quả. Bởi vì loại quả này mang nhiều giá trị dinh dưỡng, cung cấp các vitamin cần thiết cho cơ thể như: A, B, C cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, thiamin, riboflavin. Đây là những vitamin tham gia hầu hết vào các quá trình tiêu hóa, nhất là quá trình chuyển hóa thức ăn, cơ thể sẽ hấp thụ hoàn toàn các chất dinh dưỡng, đào thải phân không bị vón cục, hạn chế bị táo bón, ngăn chặn nguy cơ hình thành bệnh trĩ.

Bên cạnh đó, đu đủ còn chứa nhiều beta caroten hơn so với các loại rau củ quả khác – là một tiền chất của vitamin A, tốt cho sức khỏe cho hệ tiêu hóa đường ruột.

Cũng theo Đông y, đu đủ là một vị thuốc có tính hàn, vị ngọt dùng để thanh nhiệt, bổ tỳ, làm mát gan, nhuận tràng giải độc, tiêu thũng. Khi ăn vào, bạn sẽ dễ đi ngoài, không phải rặn nhiều, tĩnh mạnh sẽ không bị giãn quá mức, máu vận chuyển lưu thông. Chính vì có những công dụng tốt như vậy, đu đủ nhanh chóng phát huy tác dụng điều trị bệnh trĩ hiệu quả, giúp người bệnh thoát khỏi sự phiền toái của căn bệnh này trong thời gian sớm nhất.

Hướng dẫn thực hiện cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ

Để có kết quả điều trị cao, bạn hãy thực hiện cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ theo hướng dẫn sau:

Cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ xanh hoặc ương ương

Nguyên liệu cần có:

150g đu đủ.

100g trực tràng heo.

Cách thực hiện

Đu đủ gọt sạch vỏ cắt thành khúc nhỏ.

Trực tràng heo rửa sạch, cắt thành khúc.

Cho 2 nguyên liệu vào hầm cùng các gia vị: gừng, hành cho đến khi nhừ là có thể ăn được.

Cứ ăn thường xuyên món này, bệnh trĩ sẽ khỏi, tình trạng đau rát sẽ không còn.

Cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ chín

Nguyên liệu cần có:

1 quả đu đủ.

1 quả hồng xiêm.

1 quả dâu tây.

Cách thực hiện

Gọt sạch vỏ các loại quả trên.

Sau đó, mỗi loại lấy 50g cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn.

Cứ uống đều đặn loại sinh tố này 1-2 lần/ngày. Triệu chứng của bệnh trĩ sẽ giảm rõ rệt.

Nếu bạn bị bệnh trĩ do sinh nở thì hãy lấy 1 quả đu đủ hầm với xương heo hoặc chân giò heo để ăn hàng ngày, vừa có nhiều sữa cho con lại có thể trị được căn bệnh này vô cùng hiệu quả.

Đặc biệt, đối với những người đang ở giai đoạn đầu của bệnh thì dùng cách chữa bệnh trĩ bằng đu đủ sẽ rất tốt. Tuy nhiên, đối với những người bị trĩ nội mà đang ở giai đoạn 4 thì cách này sẽ cho hiệu quả cải thiện không tốt. Lúc này, can thiệp ngoại khoa cắt bũi trĩ là cách tốt nhất. Chính vì vậy, bạn nên cân nhắc tình trạng của bệnh để đưa ra lựa chọn phù hợp.