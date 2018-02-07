Tuy nhiên, nếu vết bầm tự nhiên xuất không lý do cũng như chẳng hề có cảm giác đau đớn, bạn đừng nên chủ quan vì đó có thể là dấu hiệu của một một số bệnh nguy hiểm.

Thông thường, khi bạn va đập vào một vật cứng nào đó, các mạch máu dưới da có thể bị vỡ, rỉ máu từ đó xuất hiện các vết bầm tím đau nhức.

Đây là một căn bệnh nguy hiểm, do đó bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám.

Những người mắc chứng rối loạn máu sẽ rất dễ bị bầm tím trên da dù chỉ là những va chạm rất nhẹ trong hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, nếu vết bầm tự nhiên xuất hiện mà không hề va chạm vào bất kỳ đâu, đó rất có thể là dấu hiệu bệnh ung thư máu.

Bệnh tiểu đường

Nếu bạn thường hay bị bầm tím ở một vài khu vực nhất định trên cơ thể và rất lâu lành, có thể đây là dấu hiệu của bệnh tiểu đường. Khi mắc bệnh này, các mạch máu, da và dây thần kinh đều rất yếu nên dễ dẫn đến tình trạng chảy máu mao mạch.

Nếu ngoài những vết bầm tự nhiên xuất hiện trên da, bạn còn gặp những triệu chứng như hay đói, mệt mỏi, khát nước nhiều... tốt nhất hãy nhanh chóng đến bệnh viện vì nguy cơ mắc bệnh tiểu đường là rất cao!

Xuất huyết tiểu cầu miễn dịch

Xuất hiện vết bầm không rõ nguyên nhân kèm theo chảy máu chân răng là những dấu hiệu của xuất huyết tiểu cầu miễn dịch - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, những vết bầm tím tự nhiên xuất hiện trên da có thể là do người bệnh mắc phải chứng xuất huyết tiểu cầu miễn dịch. Ngoài ra, tỷ lệ mắc bệnh sẽ càng cao nếu các vết bầm xuất hiện cùng những triệu chứng như chảy máu ở chân răng hay mũi.

Thiếu vitamin C

Vitamin C đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng, chữa lành vết thương và hình thành collagen giúp da săn chắc. Chính vì thế, nếu bị thiếu vitamin C, sức khỏe bạn sẽ yếu đi, dễ mắc bệnh và các mạch máu dưới da dễ bị vỡ hơn, gây ra các vết bầm tím.

Để khắc phục tình trạng này, bạn chỉ cần bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C như cam, cà chua và thơm (dứa)... vào chế độ ăn hàng ngày là được.

Khi thấy những vết bầm tự nhiên xuất hiện trên da, bạn nên chú ý vì cơ thể đang cảnh báo bệnh đấy.