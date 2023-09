Đau bụng kinh thường xảy ra ở vùng bụng dưới và có thể trở nên rất dữ dội, khiến chị em không thể làm những việc hàng ngày. Cơn đau diễn ra là do sự co thắt của các cơ tử cung khi ‘tới tháng’. Sự co bóp này cắt đứt nguồn cung oxy tới các mạch máu gần đó, vì thế gây đau đớn. Cường độ đau khác nhau ở mọi phụ nữ, nhưng hầu như ai cũng bị đau dù không ít thì nhiều. Trong nhiều trường hợp, chị em phải dùng thuốc giảm đau tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe về lâu dài.

Có lẽ bạn đã nghe nói về nhiều phương pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh. Sau đây là một trong những cách tự nhiên hay nhất có thể giúp phụ nữ thoát khỏi cơn ác mộng hàng tháng này.