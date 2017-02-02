Cơn 'ác mộng' đau bụng kinh mỗi tháng đang hành hạ nhiều chị em sẽ biến mất ngay lập tức nếu bạn uống ly nước này buổi sáng, theo Boldsky.

Kinh nguyệt là hiện tượng mà mọi phụ nữ sau tuổi dậy thì thường gặp hàng tháng. Bạn sẽ phải sống với nó cho tới tuổi mãn kinh. Đến hẹn lại lên, mỗi tháng chị em phải chịu rất nhiều triệu chứng khó chịu đi kèm với nó, trong số đó có đau bụng. Nếu bạn đang mệt mỏi vì phải chịu đựng những cơn đau bụng kinh dữ dội, thế thì bạn phải đọc kỹ bài viết này. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 phương thuốc cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả có thể giúp chấm dứt cơn đau khó chịu này.

Đau bụng kinh thường xảy ra ở vùng bụng dưới và có thể trở nên rất dữ dội, khiến chị em không thể làm những việc hàng ngày. Cơn đau diễn ra là do sự co thắt của các cơ tử cung khi ‘tới tháng’. Sự co bóp này cắt đứt nguồn cung oxy tới các mạch máu gần đó, vì thế gây đau đớn. Cường độ đau khác nhau ở mọi phụ nữ, nhưng hầu như ai cũng bị đau dù không ít thì nhiều. Trong nhiều trường hợp, chị em phải dùng thuốc giảm đau tuy nhiên điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe về lâu dài. Có lẽ bạn đã nghe nói về nhiều phương pháp tự nhiên để giảm đau bụng kinh. Sau đây là một trong những cách tự nhiên hay nhất có thể giúp phụ nữ thoát khỏi cơn ác mộng hàng tháng này.

Nguyên liệu 1 thìa hạt bí đỏ Nửa quả chuối chín Công thức này có thể giúp bạn giảm đau ngay lập tức nếu dùng đúng số lượng đã định. Ngoài việc dùng phương pháp này, bạn cũng cần tránh đồ ăn cay và nên tập thể dục điều độ vì chúng có thể giúp bạn bớt đau. Vì sao hỗn hợp này có thể giúp bạn hết đau bụng kinh ngay lập tức? Hạt bí đỏ giàu phốt pho và kẽm, có thể giảm viêm ở vách tử cung và giảm đau bụng. Trong khi đó, chuối giàu kali, có thể giảm đau bụng kinh bằng cách giảm sự co bóp tử cung. Hướng dẫn Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố trộn đều cùng một ít sữa rồi xay cho đến khi có được 1 hỗn hợp mịn, sệt. Tiếp theo, đổ vào cốc rồi uống mỗi sáng sau khi ăn sáng trong những ngày hành kinh. Bạn sẽ thấy hiệu quả của nó ngay lập tức. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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