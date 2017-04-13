Trộn gừng với cà rốt rồi ép lấy nước uống buổi sáng, bạn sẽ sốc vì kết quả sau đó 2 ngày

Sống khỏe 13/04/2017 15:46

Bài viết này sẽ chia sẻ với bạn công thức làm nước ép gừng và cà rốt cực ngon và bổ dưỡng cho sức khỏe.

Ăn rau củ quả mỗi ngày là một trong những cách tuyệt vời nhất giúp cơ thể phòng tránh bệnh tật và luôn căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, số liệu thống kê cho thấy một lượng lớn dân số vẫn chưa cung cấp đủ các loại thực phẩm này cho cơ thể mỗi ngày, khiến nguy cơ mắc bệnh càng lớn. 

Rau củ quả có chứa nhiều chất dinh dưỡng, vitamin và chất khoáng cần thiết cho việc duy trì chức năng của các cơ quan trong cơ thể. Đồng thời, một chế độ ăn đảm bảo có đủ những thực phẩm đó còn giúp bạn tránh bị tăng cân, tăng cường hệ miễn dịch và phòng bệnh.
Đối với những người không có thói quen ăn nhiều rau củ được chế biến thì bài viết này sẽ chia sẻ với bạn công thức làm nước ép cà rốt cực ngon. Đảm bảo bạn sẽ mê li ngay từ lần nếm thử đầu tiên đấy. 

Lợi ích của nước ép gừng – cà rốt 

Trộn gừng với cà rốt rồi ép lấy nước uống buổi sáng, bạn sẽ sốc vì kết quả sau đó 2 ngày - Ảnh 1
Nước ép cà rốt và gừng rất ngon và bổ dưỡng. Ảnh: Internet.

Nước ép gừng – cà rốt là hỗn hợp ngon, bổ dưỡng, chứa nhiều vitamin A và C – hai trong số nhiều loại vitamin cần thiết cho cơ thể. 

Trung bình, một cốc nước ép này chỉ chứa 130 calo, là sự thay thế lý tưởng cho các loại nước ngọt và đồ uống có ga có sẵn trên thị trường. 

Làm đẹp da

Trộn gừng với cà rốt rồi ép lấy nước uống buổi sáng, bạn sẽ sốc vì kết quả sau đó 2 ngày - Ảnh 2
Nước ép gừng – cà rốt cũng chứa nhiều vitamin E giúp làm đẹp. Ảnh: Internet.

Da là một trong những phần quan trọng trên cơ thể được lợi nhiều nhất nếu bạn kiên trì uống nước ép gừng tự nhiên. Sự tập trung của vitamin A và C sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất collagen – một hợp chất cần thiết cho việc duy trì da khỏe mạnh và sáng đẹp. 

Ngoài ra, nước ép gừng – cà rốt cũng chứa nhiều vitamin E với đặc tính chống oxy hóa giúp ngăn chặn tình trạng mất cân bằng oxy hóa (oxidative stress) và sự hủy hoại da do tia cực tím từ Mặt Trời. 

Tăng cường hệ miễn dịch 

Cả cà rốt và gừng đều có tác động tích cực tới hệ miễn dịch nhờ chứa nhiều vitamin A, E và C.

Vitamin A cần thiết để sản xuất ra các tế bào máu trắng trong tủy xương, giúp phá hủy các thể sinh bệnh.
Vitamin C và E giúp tiêu diệt các phân tử gốc tự do, đồng thời tạo ra một lớp bảo vệ chống lại virus và tấn công của vi khuẩn.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Trộn gừng với cà rốt rồi ép lấy nước uống buổi sáng, bạn sẽ sốc vì kết quả sau đó 2 ngày - Ảnh 3
Nước ép gừng và cà rốt rất giàu vitamin A, C giúp bảo vệ tim mạch. Ảnh: Internet.

Gingerol là một thành phần tích cực trong gừng giúp hạ huyết áp và cải thiện hệ tuần hoàn, từ đó góp phần giảm rủi ro mắc bệnh tim mạch. 

Ngoài ra, một sự kết hợp của vitamin A và C trong cà rốt còn giữ cho động mạch không có cholesterol và giảm khả năng bị bệnh tim mạch vành cũng như đột quỵ.

Chống chất sinh ung thư 

Mặc dù không hề có loại nước thần nào giúp bạn ngăn chặn ung thư nhưng uống nước ép gừng – cà rốt mỗi ngày có thể tác động tích cực tới việc tiêu diệt các tế bào ác tính.
Vitamin giảm rủi ro mắc ung thư vú và ung thư dạ dày. Trong khi đó, gingerol có trong gừng giúp tiêu diệt các tế bào ung thư buồng trứng.

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa 

Uống nước ép gừng – cà rốt mỗi ngày cũng là cách lý tưởng để hỗ trợ tiêu hóa, bao gồm cả ruột. Thêm nữa, nó còn có các đặc tính giúp bảo vệ lớp nhầy ở dạ dày, tăng cường các lợi khuẩn ruột và trị táo bón. 

Cách làm nước ép gừng – cà rốt 

Trộn gừng với cà rốt rồi ép lấy nước uống buổi sáng, bạn sẽ sốc vì kết quả sau đó 2 ngày - Ảnh 4
Nước ép gừng – cà rốt rất dễ làm. Ảnh: Internet.

Bạn có thể uống 3 lần mỗi tuần, uống khi cảm thấy thèm ăn và lý tưởng để xoa dịu cơn đói mà không đưa quá nhiều calo vào cơ thể. Ngoài ra, loại nước ép này cũng có thể được sử dụng như là thực phẩm bổ sung mỗi khi bạn bị cúm hay cảm lạnh. 

Nguyên liệu:

- 8 củ cà rốt có kích thước trung bình.

- 3 quả cam.

- 1 quả ớt nhỏ.

- 1 thìa gừng đã được xát thành bột (5g).

- ½ thìa bột nghệ (2g).

- Mật ong (tùy thích).

Cách làm:

- Bóc vỏ cà rốt và sử dụng máy ép để ép lấy nước.

- Vắt 3 quả cam lấy nước, sau đó cho vào máy xay cùng với ớt, gừng và nghệ.

- Xay trong vài phút cho tới khi thu được hỗn hợp sánh mịn.

- Bạn có thể uống ngay và cho thêm mật ong nếu thích uống ngọt.

- Uống trước mỗi bữa sáng

(Nguồn: Steptohealth)

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