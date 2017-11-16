Tìm hiểu tác dụng của lá đu đủ và sả với sức khỏe mọi người

Sống khỏe 16/11/2017 07:14

Tác dụng của lá đu đủ và sả liệu bạn đã nghe đến bao giờ chưa? Tách riêng từng loại thì nắm rõ được công dụng mỗi loại rồi nhưng khi kết hợp với nhau thì còn lá đu đủ và sả sẽ có tác dụng gì đặc biệt nữa hay không thì hãy xem giải đáp chi tiết ở trong bài nhé.

Đu đủ và sả là 2 loại cây rất thường gặp ở Việt Nam. Đu đủ thường được trồng để lấy quả ăn. Lá đu đủ thì thường bị bỏ đi. Sả thì thường tự mọc thành bụi và ít người để ý. Vậy tác dụng của lá đu đủ và sả trong cuộc sống thường ngày như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu về các tác dụng cả lá đu đủ và sả trong bài báo này nhé.

Tìm hiểu tác dụng của lá đu đủ và sả trong tăng cường sức khỏe 

Tác dụng của lá đu đủ và sả – đa năng và hữu dụng

Tác dụng lá đu đủ và sả hỗ trợ điều trị một số bệnh, bảo vệ <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/suc-khoe-5'>sức khỏe</a> và giải rượu rất tốt
Tác dụng lá đu đủ và sả hỗ trợ điều trị một số bệnh, bảo vệ sức khỏe và giải rượu rất tốt. Ảnh: Internet

Mấy tháng trước, khi Hà Nội và một số khu vực khác bùng phát dịch sốt xuất huyết, tinh dầu sả chính là cứu tinh cho các gia đình. Đây là tác dụng đầu tiên của sả. Tinh dầu sả có tác dụng rất tốt trong việc đuổi muỗi. Ngoài ra, tinh dầu sả còn rất thơm và dịu nhẹ, có tác dụng giảm căng thẳng và mệt mỏi, giúp dễ ngủ.

Tác dụng của sả là vậy, còn của lá đu đủ cũng rất hữu ích và đặc biệt khi mà nó có ancaloit carpain và papain, giúp làm chậm nhịp tim, điều hòa nhịp tim cũng như hỗ trợ thải độc tố, mát gan và chống lại sự xuất hiện và phát triển của các khối u. 

Một tác dụng của lá đu đủ và sả là sử dụng để làm thực phẩm. Củ sả là món không thể thiếu trong mâm  thịt chó của cánh đàn ông. Hay trong các món hấp, kho, có thêm sả sẽ làm dậy mùi thêm các món ăn, giúp món ăn thêm phần hấp dẫn. Kết hợp với lá đu đủ sẽ tăng cảm giác thèm ăn, tiêu hóa tốt hơn cũng như là một cách tăng cường hệ miễn dịch rất tốt cho cơ thể đấy nhé.

Ngoài ra, sả cũng có thể được sử dụng để làm thuốc khi điều trị các bệnh tiêu hóa. Chỉ cần vài giọt tinh dầu sả là sẽ giúp bệnh nhân giảm đầy hơi, chướng bụng ngay. Uống nước sả cũng giúp giải độc gan tốt. Do đó, các bạn có thể chuẩn bị sẵn một chai nước lá đu đủ và sả để tận dụng công dụng thải độc, mát gan sử dụng làm thuốc giải rượu cực kì hiệu nghiệm.

Tác dụng của lá đu đủ và sả trong hỗ trợ điều trị bệnh ung thư

Gần đây, có một số thông tin về việc sử dụng lá đu đủ và sả để chữa bệnh ung thư. Vậy thực hư thế nào? Liệu đây có phải là một tác dụng của lá đu đủ và sả hay không?

Thực hư tác dụng của lá đu đủ và sả chữa ung thư ra sao?
Thực hư tác dụng của lá đu đủ và sả chữa ung thư ra sao? Ảnh: Internet

Xem xét tổng quát thì sả, một loại cây có chứa khá nhiều chất chống oxy hóa (nhiều nhất là beta-caroten). Các chất chống oxy hóa này có tác dụng rất tốt trong việc khống chế sự phát triển của các khối u ung thư.

Lá đu đủ đực (nhớ là lá đu đủ đực mới có tác dụng nhé), trong thành phần có chứa papain. Chất này có tác dụng phân hủy các protein để giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn. Công dụng chính của papain này là giúp tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các độc tố và hạn chế sự phát triển của các khối u. Tuy vậy, chất papain này lại có tác động xấu tới những người mắc bệnh dạ dày. Chỉ một chút papain (uống nước lá đu đủ đực) cũng có thể làm kích ứng dạ dày, loét hay thậm chí thủng dạ dày.

Do vậy, ta cần kết hợp lá đu đủ đực với sả để điều hòa, bổ sung các tác dụng của lá đu đủ và sả. Nhưng những thông tin trên mới chỉ là các nghiên cứu đơn lẻ, chưa được kiểm chứng một cách cụ thể và độc lập mang tính khoa học. Vậy nên hãy để các tác dụng của lá đu đủ và sả để điều trị bệnh ung thư chỉ mang tính tham khảo. Các bạn nên tham vấn các bác sĩ trước khi sử dụng nhé.

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