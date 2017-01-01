'Tiên dược' cho phụ nữ: Uống 1 thìa này sáng sớm, trẻ ra 10 tuổi và sống thọ hơn 15 năm

Công thức thần kỳ này sẽ giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi và sống thọ hơn nếu dùng thường xuyên, theo healthyfoodteam.

Ai cũng muốn sống thọ và trẻ lâu, nhất là với chị em phụ nữ. Từ thời xa xưa, con người đã đi tìm bí quyết để trường sinh và giữ gìn nhan sắc trẻ mãi không già. Dĩ nhiên, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên không ai có thể tránh khỏi, nhưng vẫn có một số phương pháp để làm chậm lại quá trình tất yếu này.

Muốn trẻ đẹp và sống thọ, bạn cần có sức khỏe tốt và tránh được bệnh tật. Nói thì dễ, song mấy ai có thể tránh được ốm đau? Môi trường ô nhiễm, đồ ăn thức uống chứa nhiều hóa chất, lối sinh hoạt thiếu lành mạnh hiện nay khiến chúng ta dễ mắc bệnh và già đi nhanh chóng. Vì thế, bạn cần có 1 hệ miễn dịch mạnh mẽ để đẩy lui bệnh tật. Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn 1 phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng gan, ngoài ra còn giúp da sáng mịn và đánh bay các nếp nhăn. Đây là phương thuốc đã được nhiều thầy thuốc đông y và các thầy lang Tây Tạng gọi là ‘tiên dược’ cho tuổi trẻ.

Hỗn hợp thần kỳ này còn giúp phục hồi và tăng cường sức khỏe, đồng thời trị được vô số bệnh tật. Chỉ cần uống hàng ngày trong vòng 1 tháng, bạn sẽ cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể. Không chỉ khỏe khoắn hơn, bạn còn trẻ từ trong ra ngoài. Các bệnh về thận,t? viêm và xơ cứng đều sẽ biến mất vĩnh viễn. Nguyên liệu 100g nước cốt chanh tươi 200g mật ong 50ml dầu oliu loại chất lượng Hướng dẫn Trộn đều tất cả nguyên liệu rồi đổ vào lọ thủy tinh. Đậy nắp kín rồi bảo quản trong tủ lạnh. Uống 1 thìa vào sáng sớm lúc bụng còn đói. Bạn nên uống mỗi ngày trong vòng 30 ngày, sau đó ngừng lại. Mỗi năm chỉ nên dùng phương thuốc này 2 lần (mỗi lần kéo dài 1 tháng). Hãy áp dụng ngay từ hôm nay, bạn sẽ không thấy hối tiếc đâu. (Thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tien-duoc-cho-phu-nu-uong-1-thia-nay-sang-som-tre-ra-10-tuoi-va-song-tho-hon-15-nam-173314.html