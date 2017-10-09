Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày

Nhiều phụ nữ nhất là các chị em văn phòng thường xuyên gặp phải tình trạng đau cổ vai gáy . Những cơn đau này không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến công việc và chất lượng cuộc sống. Các bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Kéo cằm sang phải giữ nguyên trong 20 giây.

Trả đầu về vị trí cũ, kéo cằm sang trái giữ nguyên trong 20 giây.

Lặp lại 5 lần với bài tập này.

Bài tập 2

Chống cằm bằng hai lòng bàn tay, đầy đầu lên xuống liên tục 10 lần.

Bài tập sẽ giúp cổ và gáy linh hoạt hơn.

Bài tập 3

Áp lòng bàn tay phải lên tai, đẩy đầu từ phải sang trái. Cố gắng để đầu càng gần vai càng tốt, giữ nguyên trong 20 giây.

Để đầu về vị trí thẳng, áp tay trái lên tai rồi đẩy đầu từ trái sang phải, giữ trong 30 giây.

Lặp lại 15-20 lần.

Bài tập 4

Để tay phải lên đầu, kéo đầu sang phải sao cho tai chạm vào đầu vai, giữ trong 20 giây.

Trả đầu về vị trí cũ và lặp lại với bên ngược lại.

Lặp lại 20 lần.

Bài tập 5

Đan hai tay vào nhau để ra sau đầu.

Kéo đầu về phía trước thấp nhất có thể giữ trong vài giây rồi ngửa đầu ra sau.

Lặp lại 15 lần.