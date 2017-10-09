Tạm biệt cơn đau cổ vai gáy chỉ với vài phút mỗi ngày nhờ các bài tập siêu đơn giản

Sống khỏe 09/10/2017 14:36

Đau cổ vai gáy là căn bệnh rất phổ biến với các chị em văn phòng. Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày với các động tác dưới đây, bạn sẽ thoát khỏi cơn đau nhanh nhất.

Nhiều phụ nữ nhất là các chị em văn phòng thường xuyên gặp phải tình trạng đau cổ vai gáy. Những cơn đau này không chỉ khiến bạn khó chịu mà còn ảnh hưởng lớn đến công việc và chất lượng cuộc sống. Các bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng này một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bài tập 1

Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày
Bài tập giúp vùng cổ vai gáy linh hoạt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Kéo cằm sang phải giữ nguyên trong 20 giây.

Trả đầu về vị trí cũ, kéo cằm sang trái giữ nguyên trong 20 giây.

Lặp lại 5 lần với bài tập này.

Bài tập 2

Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày
Bài tập rất đơn giản nhưng hiệu quả đáng kinh ngạc - Ảnh minh họa: Internet

Chống cằm bằng hai lòng bàn tay, đầy đầu lên xuống liên tục 10 lần.

Bài tập sẽ giúp cổ và gáy linh hoạt hơn.

Bài tập 3

Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày
Áp tai lên tai và đẩy đầu nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Áp lòng bàn tay phải lên tai, đẩy đầu từ phải sang trái. Cố gắng để đầu càng gần vai càng tốt, giữ nguyên trong 20 giây.

Để đầu về vị trí thẳng, áp tay trái lên tai rồi đẩy đầu từ trái sang phải, giữ trong 30 giây.

Lặp lại 15-20 lần. 

Bài tập 4

Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày
Giữ nguyên 20 giây mỗi bên cơ để giãn cơ - Ảnh minh họa: Internet

Để tay phải lên đầu, kéo đầu sang phải sao cho tai chạm vào đầu vai, giữ trong 20 giây.

Trả đầu về vị trí cũ và lặp lại với bên ngược lại.

Lặp lại 20 lần.

Bài tập 5

Các bài tập đơn giản trị đau mỏi cổ, vai, gáy mỗi ngày
Bài tập giúp cổ và gáy linh hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Đan hai tay vào nhau để ra sau đầu.

Kéo đầu về phía trước thấp nhất có thể giữ trong vài giây rồi ngửa đầu ra sau.

Lặp lại 15 lần.

Từ khóa:   đau cổ vai gáy chữa đau cổ vai gáy tại nhà phương pháp chữa đau cổ vai gáy tự chữa đau cổ vai gáy

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 0 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?