Đang chơi với bạn, bé trai 3 tuổi đột ngột bị té khụy, lên cơn co giật và bất tỉnh. Đây là trường hợp trẻ em đột quỵ trẻ tuổi nhất từng được ghi nhận.

Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), cách đây khoảng 1 tháng, một bé trai 3 tuổi (T.N., ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện cấp cứu sau khi bất ngờ bị ngã khụy xuống sàn, lên cơn co giật và bất tỉnh.

Tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, các bác sĩ khoa cấp cứu đã làm xét nghiệm và chụp Ctscan sọ não, ghi nhận bé có dấu hiệu xuất huyết dưới nhện. Sau khi được cấp cứu và hồi sức, bé trai được chụp DSA mạch máu não để tìm nguyên nhân gây đột quỵ. Theo đó, nguyên nhân xuất huyết não là do bé có túi phình mạch máu não.

Vốn dĩ, túi phình mạch máu não là bệnh thường gặp ở người già và là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở người lớn tuổi. Thế nhưng, hiện nay, các bệnh lý túi phình mạch máu não ngày càng xuất hiện ở người trẻ tuổi hơn. Trường hợp bé trai 3 tuổi bị đột quỵ do túi phình mạch máu não là trường hợp trẻ em đột quỵ trẻ tuổi nhất được ghi nhận.

Hình chụp về túi phình động mạch của bệnh nhi - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Theo bác sỹ Huỳnh Hữu Danh, Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, triệu chứng của bệnh đột quỵ ở trẻ cũng giống như người lớn. Trẻ sẽ bị méo miệng, yếu tay chân, không nói được, thậm chí nhanh chóng hôn mê, co giật khi xuất huyết não nhanh chóng. Do bệnh rất hiếm khi xảy ra ở trẻ em nên dễ có nguy cơ chẩn đoán nhầm sang bệnh lý khác, đặc biệt là viêm màng não. Nếu không được chuyển viện và điều trị kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ tàn tật rất cao, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Bác sỹ Huỳnh Hữu Danh đang xử trí túi phình mạch não ở bệnh nhi 3 tuổi để tránh nguy cơ vỡ, xuất huyết và đột quỵ lần nữa - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố

Trường hợp của bé T.N., sau khi được điều trị theo phương pháp kỹ thuật cao không cần phẫu thuật, đến nay, bé đã ổn định sức khoẻ và chuẩn bị xuất viện.

Đột quỵ không tự nhiên mà đến: Bác sĩ nói có 2 triệu chứng sớm người bệnh thường bỏ qua Ngày càng có nhiều người trẻ bị đột quỵ dẫn tới mất mạng. Chúng ta tưởng rằng đột quỵ tới bất ngờ, tuy nhiên thực tế đột quỵ có dấu hiệu báo trước, chỉ là ta không để ý.

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