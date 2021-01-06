Đang chơi với bạn, bé trai 3 tuổi đột ngột bị té khụy, lên cơn co giật và bất tỉnh. Đây là trường hợp trẻ em đột quỵ trẻ tuổi nhất từng được ghi nhận.
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Theo thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP.HCM), cách đây khoảng 1 tháng, một bé trai 3 tuổi (T.N., ngụ tỉnh Vĩnh Long) nhập viện cấp cứu sau khi bất ngờ bị ngã khụy xuống sàn, lên cơn co giật và bất tỉnh.
Tại bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, các bác sĩ khoa cấp cứu đã làm xét nghiệm và chụp Ctscan sọ não, ghi nhận bé có dấu hiệu xuất huyết dưới nhện. Sau khi được cấp cứu và hồi sức, bé trai được chụp DSA mạch máu não để tìm nguyên nhân gây đột quỵ. Theo đó, nguyên nhân xuất huyết não là do bé có túi phình mạch máu não.
Vốn dĩ, túi phình mạch máu não là bệnh thường gặp ở người già và là một trong những bệnh lý gây tử vong hàng đầu ở người lớn tuổi. Thế nhưng, hiện nay, các bệnh lý túi phình mạch máu não ngày càng xuất hiện ở người trẻ tuổi hơn. Trường hợp bé trai 3 tuổi bị đột quỵ do túi phình mạch máu não là trường hợp trẻ em đột quỵ trẻ tuổi nhất được ghi nhận.
Theo bác sỹ Huỳnh Hữu Danh, Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, triệu chứng của bệnh đột quỵ ở trẻ cũng giống như người lớn. Trẻ sẽ bị méo miệng, yếu tay chân, không nói được, thậm chí nhanh chóng hôn mê, co giật khi xuất huyết não nhanh chóng. Do bệnh rất hiếm khi xảy ra ở trẻ em nên dễ có nguy cơ chẩn đoán nhầm sang bệnh lý khác, đặc biệt là viêm màng não. Nếu không được chuyển viện và điều trị kịp thời, bệnh nhi có nguy cơ tàn tật rất cao, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
Trường hợp của bé T.N., sau khi được điều trị theo phương pháp kỹ thuật cao không cần phẫu thuật, đến nay, bé đã ổn định sức khoẻ và chuẩn bị xuất viện.