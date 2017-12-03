Những loại đồ uống tăng ham muốn cho chàng

Kết quả nghiên cứu tại trường đại học Texas (Mỹ), phát hiện cam là một loại thức uống bổ dưỡng tăng sức mạnh cho quý ông. Là loại hoa quả chứa nhiều vitamin C, cam giúp tăng khả năng sản xuất tinh trùng, cho các chàng tự tin hơn trong vấn đề chăn gối.

Được coi như một loại Viagra tự nhiên cho phái nam mà không gây tác dụng phụ. Quả việt quất giàu chất xơ hòa tan nên loại bỏ được các cholesterol dư thừa khỏi máu trước khi nó hấp thụ và lưu trữ ở thành huyết mạch. Giúp ngăn tình trạng cholesterol xấu bám vào thành huyết quản, khiến lòng mạch thu hẹp. Lòng mạch giãn nở giúp máu dồn về dương vật nhiều hơn, gây cương cứng cậu nhỏ của chàng.

Sinh tốt bơ

Bơ có chứa nhiều folat, chất giúp chuyển hóa protein, tạo cho nam giới có nhiều năng lượng trong tình dục. Ngoài ra,chất khoáng, và các loại chất béo không bão hòa đơn rất tốt cho sức khỏe.

Trà gừng

Làm lưu thông máu, giúp cơ thể của bạn sung mãn trong chuyện chăn gối, đơn giản bằng cách mang cho chàng một chén trà gừng sau bữa cơm tối. Và đón nhận sự mạnh mẽ từ chàng.

Đồ uống sô cô la

Tryptophan là một loại axit amin giúp cơ thể tăng cường sản xuất serotonin- một chất dẫn truyền thần kinh cho cảm giác khỏe mạnh, cường tránh, kích thích tình dục. Sô cô la sẽ giúp chồng bạn trở nên “dẻo dai” hơn trong các cuộc yêu.

Cà phê

Là một chất kích thích, nên cà phê có thế làm tăng hưng phấn cho chàng trong những cuộc mây mưa. Hãy pha cho chàng một tách cà phê nâu nếu như bạn muốn chàng thật sự hấp dẫn.

Sinh tố chuối

Chuối là loại quả giàu kali và vitamin B, những chất liệu rất cần cho sản xuất hormone kích thích sinh dục nam. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại enzyme gọi là bromelain giúp cải thiện lưu lượng máu và tăng ham muốn tình dục. Chuối gúp giải phóng serotonin (hormone tạo hưng phấn và hạnh phúc vào máu của chàng, nâng tâm trạng, làm dịu hệ thống thần kinh, cho chàng những phút giây say đắm nhất).

Rượu vang đỏ

Rượu bia thật sự không tốt cho các chàng khi lâm trận. Tuy nhiên, rượu vang là một loai rượu hiếm hoi có tác dụng đặc biệt mà các chàng mong muốn. Nhấp 1 chút rượu vang đỏ khiến chàng dễ chiụ, làm tăng nồng độ estrogen. Và, đặc biệt, rượu vang đỏ có chứa resveratrol, một chất chồng oxy hóa cái thiện tình trạng lưu thông tốt hơn trong quá trình quan hệ.