Người bị táo bón dùng ngay 5 thực phẩm này để cải thiện tiêu hóa hiệu quả và đơn giản

Sống khỏe 11/10/2023 06:48

Táo bón là một hiện tượng khá phổ biến rất nhiều người hiện nay đang gặp phải. Vậy nên ăn những thực phẩm tốt sẽ giúp cải thiện hiệu quả và đơn giản.

Táo bón là trạng thái đi tiêu phân khô cứng, buồn đi đại tiện mà không đi được, phải rặn mạnh, hoặc khoảng cách 2 lần đi đại tiện xa nhau, trên 3 ngày mới đi đại tiện hoặc đại tiện ít hơn 3 lần trong 1 tuần.Táo bón là trạng thái đi tiêu phân khô cứng, buồn đi đại tiện mà không đi được, phải rặn mạnh, hoặc khoảng cách 2 lần đi đại tiện xa nhau, trên 3 ngày mới đi đại tiện hoặc đại tiện ít hơn 3 lần trong 1 tuần.

Người bị táo bón dùng ngay 5 thực phẩm này để cải thiện tiêu hóa hiệu quả và đơn giản - Ảnh 1
Nguyên nhân gây táo bón chủ yếu là do chế độ ăn uống và lối sống. Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây táo bón chủ yếu là do chế độ ăn uống và lối sống. Một chế độ ăn ít chất xơ, nhiều chất đạm và uống không đủ nước... là những nguyên nhân thường gặp dẫn đến táo bón. Do vậy, để phòng ngừa và điều trị táo bón, chế độ ăn đóng một vai trò quan trọng.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm dễ dàng kết hợp vào các bữa ăn hoặc dùng như một bữa ăn nhẹ để hỗ trợ chức năng tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Sữa chua: Chứa các men vi sinh, là những lợi khuẩn trong đường tiêu hóa, giúp cải thiện tiêu hóa và giữ cho hệ đường ruột luôn khỏe mạnh. Probiotic có thể giúp giải quyết các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, táo bón và tiêu chảy. Tuy nhiên, không phải tất cả sữa chua đều chứa men vi sinh.

Người bị táo bón dùng ngay 5 thực phẩm này để cải thiện tiêu hóa hiệu quả và đơn giản - Ảnh 2
Sữa chua chứa các men vi sinh, là những lợi khuẩn trong đường tiêu hóa, giúp cải thiện tiêu hóa Ảnh minh họa: Internet

Táo: Loại quả chứa một nguồn pectin phong phú. Đây là một chất xơ hòa tan. Pectin làm tăng khối lượng phân và di chuyển qua đường tiêu hóa, thường được sử dụng để chữa táo bón và tiêu chảy. Pectin trong táo cũng được chứng minh có khả năng làm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường ruột, cũng như viêm trong ruột kết.

Đu đủ: Một trong những loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, có chứa một loại enzyme tiêu hóa gọi là papain. Papain góp phần hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách phá vỡ các sợi protein. Papain cũng có thể làm giảm các triệu chứng của Hội chứng ruột kích thích (IBS), chẳng hạn như táo bón và đầy hơi.

Rau màu xanh đậm: Một nguồn chất xơ không hòa tan tuyệt vời. Chất xơ này được bổ sung vào phân trong quá trình tiêu hóa giúp, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa. Rau xanh cũng là một nguồn magiê tốt, có thể làm giảm táo bón bằng cách cải thiện các cơn co thắt cơ ở đường tiêu hóa. Một số loại rau xanh đậm phổ biến nhất mang lại lợi ích này là rau bina, cải Brussels, bông cải xanh và các loại rau có lá xanh khác.

Người bị táo bón dùng ngay 5 thực phẩm này để cải thiện tiêu hóa hiệu quả và đơn giản - Ảnh 3
Chất xơ trong rau xanh được bổ sung vào phân trong quá trình tiêu hóa giúp, có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa. Ảnh minh họa: Internet

Dưa bắp cải: Chứa các men vi sinh trong quá trình lên men. Một nghiên cứu chỉ ra rằng, trong 71 gram dưa bắp cải có thể chứa tới 28 chủng vi khuẩn có lợi. Ngoài ra, dưa cải bắp giúp các enzyme phân hủy chất dinh dưỡng thành các phân tử nhỏ hơn, dễ tiêu hóa hơn.

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua

9 loại thực phẩm giàu chất xơ, người bị táo bón không nên bỏ qua

Chất xơ là một loại chất không thể thiếu trong các khẩu phần ăn mỗi ngày. Nếu bạn đang bị táo bón, muốn kiểm soát lượng đường trong máu thì đừng bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây.

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