Bệnh ở giai đoạn đầu không có những dấu hiệu rõ ràng, thỉnh thoảng mới xuất hiện cảm giác hơi đau rát cổ họng, buồn nôn. Chỉ khi bệnh đến giai đoạn cuối, các triệu chứng mới bộc phát rõ ràng như nuốt khó, ho mãn tính, khàn giọng hay đau buốt cổ họng... lúc này thì việc điều trị rất khó khăn.

Ung thư thực quản được các chuyên gia nhận định là một trong những căn bệnh nguy hiểm thường gặp và có nguy cơ tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời.

Những đối tượng có tiền sử bị trào ngược dạ dày có khả năng bị ung thư thực quản cao hơn so với người khác. Bởi trào ngược dạ dày nếu không được điều trị sớm và dứt điểm có thể biến chứng thành bệnh Barrett thực quản – một tổn thương tiền ung thư.

Chính vì thế để phòng ngừa bệnh tốt hơn, bạn nên nắm rõ những nguyên nhân gây ung thư thực quản dưới đây.

Béo phì

Người bị thừa cân, béo phì có nguy cơ bị ung thư thực quản cao - Ảnh minh họa: Internet

Những người thừa cân, béo phì thường dễ mắc phải chứng trào ngược dạ dày. Chính vì thế, nếu họ không sớm được điều trị có thể sẽ dẫn đến ung thư thực quản.

Chế độ ăn uống không hợp lý

Những người thường xuyên không ăn rau xanh, trái cây sẽ khiến cơ thể thiếu hụt các loại vitamin như A, B1, C... từ đó làm tăng khả năng bị ung thư thực quản.

Tuổi tác

Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, ung thư thực quản hiếm gặp ở những người trẻ, khả năng mắc bệnh thường là ở đối tượng ngoài 60 tuổi. Chỉ có khoảng 14% trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở những người trẻ dưới 55 tuổi.

Giới tính

Nam giới chiếm tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nữ giới gấp 3 lần. Lý do đàn ông dễ bị ung thư thực quản hơn bởi họ thường xuyên sử dụng rượu, bia, hút thuốc lá hay dùng những chất kích thích khác.

Thói quen ăn, uống đồ quá nóng

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Pháp, thói quen sử dụng đồ ăn thức uống trên 65 độ C sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Bởi việc ăn uống đồ quá nóng trong một thời gian dài khiến niêm mạc thực quản bị tổn thương nghiêm trọng, nhiễm trùng từ đó dẫn đến ung thư.

Ăn uống đồ quá nóng là một trong những nguyên nhân gây ung thư thực quản - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những nguyên nhân gây ra ung thư thực quản ở trên, hy vọng bạn sẽ bảo vệ tốt hơn sức khỏe của mình cũng như những người thân xung quanh!