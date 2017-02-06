Ngâm vài múi tỏi vào 1 lít nước, bạn sẽ tiếc 'đứt ruột' vì không biết điều này sớm hơn

Sống khỏe 06/02/2017 10:18

Điều gì xảy ra khi bạn cho vài múi tỏi vào 1 lít nước? Bạn sẽ tiếc 'đứt ruột' vì không biết điều này sớm hơn, theo cuisineandhealth.

Ngâm vài múi tỏi vào 1 lít nước, bạn sẽ tiếc 'đứt ruột' vì không biết điều này sớm hơn - Ảnh 1
Ngâm vài múi tỏi vào 1 lít nước có tác dụng gì mà ai cũng nên thử? Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng biết tỏi có lợi cho sức khỏe của chúng ta như thế nào. Từ thời xa xưa, ông bà ta đã nhận ra những công dụng tuyệt vời của loại thực phẩm quen thuộc này. Không chỉ có khả năng tăng hương vị cho các món ăn, 'siêu thực phẩm' này còn có nhiều tác dụng trong việc phòng ngừa và trị bệnh. Nó có thể cải thiện tuần hoàn máu, điều chỉnh huyết áp, thanh lọc gan và thận, giảm đau dạ dày, diệt virus, giúp chữa các bệnh về da và viêm loét. Ngoài ra, ăn tỏi thường xuyên còn giúp bạn phòng ngừa nhiều loại ung thư. Thậm chí một số nghiên cứu còn khẳng định thực phẩm này có khả năng trị một số bệnh ung thư. 

Để tỏi phát huy hiệu quả cao nhất, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn tỏi sống. Nếu bạn ăn tỏi đã qua xào nấu, công hiệu của siêu thực phẩm này đã giảm đi đáng kể. Khi bị nấu ở nhiệt độ cao, các chất có khả năng chữa bệnh của tỏi bị phá hủy hoặc mất đi phần lớn công năng. 

Chắc bạn đã từng nghe khuyên rằng mỗi sáng bạn nên ăn 1 vài múi tỏi sống để phòng bệnh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không thích mùi của tỏi. Họ không thể ăn nổi mặc dù ở dạng sống này thì nó mới phát huy hiệu quả tốt nhất. 

Vậy bạn phải làm gì khi vừa muốn nhận được những lợi ích của tỏi vừa không phải chịu đựng mùi của nó? Có 1 cách giúp bạn tận dụng những lợi ích phòng và chữa bệnh của tỏi mà không cần lo về vấn đề này. Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần lột vỏ 8 múi tỏi, đập nát 1 chút và ngâm vào trong 1 lít nước. Sau đó, bỏ vào tủ lạnh trong 1 giờ.

Để uống, bạn hãy lấy 100ml nước lọc trộn với 50ml hỗn hợp nước tỏi này rồi uống lúc bụng đói mỗi sáng. Lưu ý, bạn nên uống bằng ống hút. Bằng cách này, bạn sẽ không cảm nhận được mùi hôi của tỏi nhưng lại nhận được hết lợi ích tuyệt vời của nó.

Ngâm vài múi tỏi vào 1 lít nước, bạn sẽ tiếc 'đứt ruột' vì không biết điều này sớm hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang bị những bệnh kể trên, bạn có thể uống hỗn hợp này suốt ngày để tăng tốc quá trình chữa bệnh. Bạn sẽ thấy tác dụng của phương pháp này trong một thời gian ngắn. Nhiều người đã áp dụng cách này và xác nhận hiệu quả thần kỳ của nó với sức khỏe của họ.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn có thể hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).

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